Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 11681 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 13664 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 9576 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 10657 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 5078 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 4226 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3114 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7766 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 19242 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 22048 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 41492 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 15475 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 27245 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 16706 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 8860 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 8972 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 13664 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 19242 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 16753 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 22048 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Японія
Румунія
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 31586 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 65878 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82902 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83003 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 89737 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Financial Times

Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Польща обрала шведську компанію Saab для постачання трьох підводних човнів A26 за програмою "Орка" вартістю 2,3 млрд євро. Перше судно очікується у 2030 році, що посилить безпеку країни в Балтійському морі.

Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни
Фото: Saab

Варшава оголосила про вибір шведської компанії Saab для постачання трьох підводних човнів у межах програми "Орка". Це одна з найбільших оборонних угод Польщі, спрямована на посилення її ролі та безпеки в Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Польський уряд повідомив, що шведська Saab стала переможцем конкурсу на будівництво нових підводних човнів, що мають посилити морські спроможності країни на тлі зростання загрози з боку росії після її вторгнення в Україну. 

Польща отримає понад 50 млрд доларів на зміцнення оборони в межах програми ЄС SAFE – Reuters26.11.25, 15:50 • 2382 перегляди

Швеція представила найкращу пропозицію з точки зору всіх критеріїв, термінів поставки та операційних можливостей, особливо в Балтійському морі 

– заявив віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Вартість контракту оцінюють у близько 2,3 млрд євро. У межах ширшої співпраці Швеція також погодилася закупити частину озброєння у Польщі та надати Війську польському тренувальний підводний човен, який, як зазначив віцепрем'єр, "заповнить прогалини" у підготовці екіпажів.

Saab постачатиме Польщі сучасні підводні човни A26, що входять до нового покоління субмарин із розширеними можливостями для операцій у мілководних акваторіях Балтійського моря. Косіняк-Камиш додав, що уряд планує підписати комерційний контракт не пізніше другого кварталу 2026 року, а перше судно Варшава очікує отримати у 2030-му році.

НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш 25.11.25, 15:00 • 12348 переглядiв

Степан Гафтко

