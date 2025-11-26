Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни
Київ • УНН
Польща обрала шведську компанію Saab для постачання трьох підводних човнів A26 за програмою "Орка" вартістю 2,3 млрд євро. Перше судно очікується у 2030 році, що посилить безпеку країни в Балтійському морі.
Варшава оголосила про вибір шведської компанії Saab для постачання трьох підводних човнів у межах програми "Орка". Це одна з найбільших оборонних угод Польщі, спрямована на посилення її ролі та безпеки в Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Польський уряд повідомив, що шведська Saab стала переможцем конкурсу на будівництво нових підводних човнів, що мають посилити морські спроможності країни на тлі зростання загрози з боку росії після її вторгнення в Україну.
Швеція представила найкращу пропозицію з точки зору всіх критеріїв, термінів поставки та операційних можливостей, особливо в Балтійському морі
Вартість контракту оцінюють у близько 2,3 млрд євро. У межах ширшої співпраці Швеція також погодилася закупити частину озброєння у Польщі та надати Війську польському тренувальний підводний човен, який, як зазначив віцепрем'єр, "заповнить прогалини" у підготовці екіпажів.
Saab постачатиме Польщі сучасні підводні човни A26, що входять до нового покоління субмарин із розширеними можливостями для операцій у мілководних акваторіях Балтійського моря. Косіняк-Камиш додав, що уряд планує підписати комерційний контракт не пізніше другого кварталу 2026 року, а перше судно Варшава очікує отримати у 2030-му році.
