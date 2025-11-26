Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки
Польша выбрала шведскую компанию Saab для поставки трех подводных лодок A26 по программе "Орка" стоимостью 2,3 млрд евро. Первое судно ожидается в 2030 году, что усилит безопасность страны в Балтийском море.
Варшава объявила о выборе шведской компании Saab для поставки трех подводных лодок в рамках программы "Орка". Это одна из крупнейших оборонных сделок Польши, направленная на усиление ее роли и безопасности в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Польское правительство сообщило, что шведская Saab стала победителем конкурса на строительство новых подводных лодок, которые должны усилить морские возможности страны на фоне роста угрозы со стороны России после ее вторжения в Украину.
Швеция представила лучшее предложение с точки зрения всех критериев, сроков поставки и операционных возможностей, особенно в Балтийском море
Стоимость контракта оценивается примерно в 2,3 млрд евро. В рамках более широкого сотрудничества Швеция также согласилась закупить часть вооружения у Польши и предоставить Войску польскому тренировочную подводную лодку, которая, как отметил вице-премьер, "заполнит пробелы" в подготовке экипажей.
Saab будет поставлять Польше современные подводные лодки A26, входящие в новое поколение субмарин с расширенными возможностями для операций в мелководных акваториях Балтийского моря. Косиняк-Камыш добавил, что правительство планирует подписать коммерческий контракт не позднее второго квартала 2026 года, а первое судно Варшава ожидает получить в 2030 году.
