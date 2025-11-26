Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 3342 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
15:50 • 8270 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 10244 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 5874 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 8260 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 3576 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 3334 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 2534 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 7372 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 17834 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.6м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26 ноября, 08:27 • 20253 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 39954 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 13986 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 25646 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14083 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 4754 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 10244 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 17834 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14233 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 20748 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 30911 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 65242 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 82322 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 82466 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89223 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Boeing Starliner

Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Польша выбрала шведскую компанию Saab для поставки трех подводных лодок A26 по программе "Орка" стоимостью 2,3 млрд евро. Первое судно ожидается в 2030 году, что усилит безопасность страны в Балтийском море.

Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки
Фото: Saab

Варшава объявила о выборе шведской компании Saab для поставки трех подводных лодок в рамках программы "Орка". Это одна из крупнейших оборонных сделок Польши, направленная на усиление ее роли и безопасности в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Польское правительство сообщило, что шведская Saab стала победителем конкурса на строительство новых подводных лодок, которые должны усилить морские возможности страны на фоне роста угрозы со стороны России после ее вторжения в Украину. 

Польша получит более 50 млрд долларов на укрепление обороны в рамках программы ЕС SAFE – Reuters26.11.25, 15:50 • 2144 просмотра

Швеция представила лучшее предложение с точки зрения всех критериев, сроков поставки и операционных возможностей, особенно в Балтийском море 

– заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Стоимость контракта оценивается примерно в 2,3 млрд евро. В рамках более широкого сотрудничества Швеция также согласилась закупить часть вооружения у Польши и предоставить Войску польскому тренировочную подводную лодку, которая, как отметил вице-премьер, "заполнит пробелы" в подготовке экипажей.

Saab будет поставлять Польше современные подводные лодки A26, входящие в новое поколение субмарин с расширенными возможностями для операций в мелководных акваториях Балтийского моря. Косиняк-Камыш добавил, что правительство планирует подписать коммерческий контракт не позднее второго квартала 2026 года, а первое судно Варшава ожидает получить в 2030 году.

НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш25.11.25, 15:00 • 12337 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Reuters
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Швеция
Украина
Польша