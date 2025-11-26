$42.400.03
Польша получит более 50 млрд долларов на укрепление обороны в рамках программы ЕС SAFE – Reuters

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Польша получит 44 миллиарда евро из фондов SAFE для усиления армии, беспилотных систем и инфраструктуры безопасности на восточной границе ЕС. Финансирование также пойдет на космические инициативы, оборонные технологии с искусственным интеллектом и программу SAFE Baltic.

Польша получит более 50 млрд долларов на укрепление обороны в рамках программы ЕС SAFE – Reuters

Европейский Союз предоставит Польше рекордное финансирование в рамках оборонной программы SAFE – средства пойдут на усиление армии, беспилотные системы и инфраструктуру безопасности на восточной границе ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна получит 44 млрд евро из фондов SAFE – программы ЕС, которая предусматривает до 150 млрд евро льготных кредитов для государств, инвестирующих в оборонный потенциал. По его словам, часть финансирования будет направлена на закупку техники для беспилотных систем в рамках проекта "Восточный щит", который защищает границы ЕС от России и Беларуси.

НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш25.11.25, 15:00 • 12291 просмотр

Средства также пойдут на космические инициативы, развитие оборонных технологий с искусственным интеллектом, оснащение для военных, полиции и пограничников, а также на программу SAFE Baltic, расширяющую возможности польских морских сил в зоне Балтийского моря.

Туск отдельно подчеркнул, что новый пакет поможет укрепить и критическую инфраструктуру.

Благодаря нашим усилиям мы также сможем финансировать дороги и железные дороги, непосредственно связанные с безопасностью польского государства, через программу SAFE

– заявил он.

Польша сегодня является одной из самых активных союзниц Украины и тратит наибольшую долю ВВП на оборону среди всех членов НАТО.

США помогут Румынии отражать атаки дронов России системой Merops – министр обороны25.11.25, 18:55 • 3224 просмотра

Степан Гафтко

