Польща отримає понад 50 млрд доларів на зміцнення оборони в межах програми ЄС SAFE – Reuters
Київ • УНН
Польща отримає 44 мільярди євро із фондів SAFE для посилення армії, безпілотних систем та інфраструктури безпеки на східному кордоні ЄС. Фінансування також піде на космічні ініціативи, оборонні технології зі штучним інтелектом та програму SAFE Baltic.
Європейський Союз надасть Польщі рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE – кошти підуть на посилення армії, безпілотні системи та інфраструктуру безпеки на східному кордоні ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна отримає 44 млрд євро із фондів SAFE – програми ЄС, яка передбачає до 150 млрд євро пільгових кредитів для держав, що інвестують в оборонний потенціал. За його словами, частина фінансування буде спрямована на закупівлю техніки для безпілотних систем у межах проєкту "Східний щит", який захищає кордони ЄС від росії та білорусі.
Кошти також підуть на космічні ініціативи, розвиток оборонних технологій зі штучним інтелектом, оснащення для військових, поліції та прикордонників, а також на програму SAFE Baltic, що розширює можливості польських морських сил у зоні Балтійського моря.
Туск окремо підкреслив, що новий пакет допоможе укріпити й критичну інфраструктуру.
Завдяки нашим зусиллям ми також зможемо фінансувати дороги та залізниці, безпосередньо пов’язані з безпекою польської держави, через програму SAFE
Польща сьогодні є однією з найактивніших союзниць України та витрачає найбільшу частку ВВП на оборону серед усіх членів НАТО.
