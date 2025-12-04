Британія та Норвегія створюють спільний флот для протидії російським підводним човнам

Велика Британія та Норвегія планують укласти оборонну угоду про створення спільного флоту для моніторингу російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Ініціатива спрямована на захист стратегічних підводних кабелів, які перебувають під зростаючою загрозою через активність російських суден. Про це повідомляє британське видання The Independent, передає УНН.

Велика Британія та Норвегія готуються підписати нову оборонну угоду, яка передбачає створення спільного військово-морського угруповання для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці.

Метою ініціативи є захист критично важливих підводних кабелів і трубопроводів, які перебувають під загрозою з боку росії.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє про 30-відсоткове збільшення кількості російських суден, зафіксованих у британських водах за останні два роки - пише видання.

Підписання угоди заплановане під час зустрічі прем’єра Великої Британії Кіра Стармера з норвезьким прем’єром Йонасом Гаром Стере на військовій базі в Шотландії. Документ отримав назву "Lunna House Agreement" на честь історичної бази часів Другої світової війни на Шетландських островах. Основою пакта є контракт на будівництво військових кораблів загальною вартістю 13,3 млрд доларів.

Ці кораблі стежитимуть за переміщеннями російського флоту у водах між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, захищаючи морські кабелі й трубопроводи, що мають критичне значення для британських систем зв’язку, енергопостачання та газопостачання - йдеться у дописі.

Угода також дозволить Великій Британії приєднатися до норвезької програми розробки базових кораблів для безпілотних систем протимінної та підводної війни.

Зазначається, що королівські морські піхотинці проходитимуть підготовку у Норвегії для дій у суворих зимових умовах, а дві країни поглиблять співпрацю щодо використання британських торпед Sting Ray, проведуть спільні військові навчання та очолять розвиток автономних систем НАТО на Крайній Півночі.

У час глибокої глобальної нестабільності, коли у наших водах фіксується все більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб захистити нашу національну безпеку. Це історичне партнерство з Норвегією зміцнює нашу здатність обороняти кордони та критичну інфраструктуру, від якої залежать наші країни. Спільне морське співробітництво в Північній Атлантиці підвищує безпеку, підтримує тисячі робочих місць у Великій Британії та демонструє високий рівень британського суднобудування на світовій арені - заявив Кір Стармер.

За інформацією видання, королівський флот також отримає на озброєння сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні уражати ворожі кораблі на відстані понад 100 миль.

