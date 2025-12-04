Британія та Норвегія створюють спільний флот для протидії російським підводним човнам

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 5184 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 10177 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 15991 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 24315 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 29523 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 21472 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25166 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23638 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24998 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30104 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро3 грудня, 17:34 • 4310 перегляди
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg3 грудня, 18:11 • 5844 перегляди
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video3 грудня, 19:02 • 6884 перегляди
Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина3 грудня, 20:26 • 3452 перегляди
Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – СвириденкоPhoto3 грудня, 20:57 • 3986 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 29523 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 34956 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 51201 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 53589 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 62433 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 59979 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 62896 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117386 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 90916 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106608 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
M1 Abrams

Британія та Норвегія створюють спільний флот для протидії російським підводним човнам

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Велика Британія та Норвегія підпишуть оборонну угоду про створення спільного військово-морського флоту для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Це партнерство має захистити критично важливі підводні кабелі та посилити безпеку в регіоні.

Британія та Норвегія створюють спільний флот для протидії російським підводним човнам

Велика Британія та Норвегія планують укласти оборонну угоду про створення спільного флоту для моніторингу російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Ініціатива спрямована на захист стратегічних підводних кабелів, які перебувають під зростаючою загрозою через активність російських суден. Про це повідомляє британське видання The Independent, передає УНН.

Деталі

Велика Британія та Норвегія готуються підписати нову оборонну угоду, яка передбачає створення спільного військово-морського угруповання для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці.

Метою ініціативи є захист критично важливих підводних кабелів і трубопроводів, які перебувають під загрозою з боку росії.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє про 30-відсоткове збільшення кількості російських суден, зафіксованих у британських водах за останні два роки

- пише видання.

Підписання угоди заплановане під час зустрічі прем’єра Великої Британії Кіра Стармера з норвезьким прем’єром Йонасом Гаром Стере на військовій базі в Шотландії. Документ отримав назву "Lunna House Agreement" на честь історичної бази часів Другої світової війни на Шетландських островах. Основою пакта є контракт на будівництво військових кораблів загальною вартістю 13,3 млрд доларів.

Ці кораблі стежитимуть за переміщеннями російського флоту у водах між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, захищаючи морські кабелі й трубопроводи, що мають критичне значення для британських систем зв’язку, енергопостачання та газопостачання

- йдеться у дописі.

Угода також дозволить Великій Британії приєднатися до норвезької програми розробки базових кораблів для безпілотних систем протимінної та підводної війни.

Зазначається, що королівські морські піхотинці проходитимуть підготовку у Норвегії для дій у суворих зимових умовах, а дві країни поглиблять співпрацю щодо використання британських торпед Sting Ray, проведуть спільні військові навчання та очолять розвиток автономних систем НАТО на Крайній Півночі.

У час глибокої глобальної нестабільності, коли у наших водах фіксується все більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб захистити нашу національну безпеку. Це історичне партнерство з Норвегією зміцнює нашу здатність обороняти кордони та критичну інфраструктуру, від якої залежать наші країни. Спільне морське співробітництво в Північній Атлантиці підвищує безпеку, підтримує тисячі робочих місць у Великій Британії та демонструє високий рівень британського суднобудування на світовій арені

- заявив Кір Стармер.

За інформацією видання, королівський флот також отримає на озброєння сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні уражати ворожі кораблі на відстані понад 100 миль.

Нагадаємо

російський розвідувальний корабель помітили біля британських вод на північ від Шотландії і зафіксували, що він направляє лазери, щоб відволікти пілотів розвідувальних літаків, які стежать за його діями, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" рф21.07.25, 23:14 • 3910 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Електроенергія
Шотландія
Ґренландія
Йонас Гахр Сторе
Джон Гілі
Кір Стармер
НАТО
Глазго
Ісландія
Норвегія
Велика Британія
Європа