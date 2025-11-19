Російський розвідувальний корабель зафіксували біля британських вод: міністр оборони Британії зробив заяву.

Російський розвідувальний корабель помітили біля британських вод на північ від Шотландії і зафіксували, що він направляє лазери, щоб відволікти пілотів розвідувальних літаків, які стежать за його діями, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, якого цитують у Міноборони Британії у X, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Джон Гілі сьогодні вранці підтвердив, що "російський розвідувальний корабель "Янтар" знаходиться біля британських вод на північ від Шотландії, увійшовши до ширших вод Великої Британії в останні кілька тижнів".

Як вказаи у МО Британії, "це судно використовується для збору розвідданих та картографування підводних кабелів, тягнучи за собою датчики". Британський флот задіяв фрегат HMS Somerset, а британські ВПС задіяли літаки P-8 для відстеження кожного переміщення судна, "під час якого "Янтар" спрямовував лазери на наших пілотів", зазначили у Міноборони Британії.

"Ці дії росії є незаконними. І це другий випадок цього року, коли цей російський розвідувальний корабель перебуває у британських водах. Це одне із багатьох російських суден, призначених для створення загрози нашій критично важливій підводній інфраструктурі", - ідеться у заяві.

"До росії: ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І якщо "Янтар" цього тижня рушить на південь, наші сили готові до дії", - сказано у заяві.

