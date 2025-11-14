$42.060.03
Російський військовий корабель помітили біля Гаваїв: за судном стежила берегова охорона США

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Берегова охорона США заявила, що стежила за російським військовим судном, поміченим за 15 морських миль на південь від острова Оаху на Гаваях. Літак HC-130 Hercules та катер William Hart здійснили обліт та пройшли поблизу російського розвідувального корабля «Карелія».

Російський військовий корабель помітили біля Гаваїв: за судном стежила берегова охорона США

Берегова охорона США заявила, що "стежила" за російським військовим судном, яке було помічено приблизно за 15 морських миль (близько 28 км) на південь від острова Оаху на Гаваях 29 жовтня, про що повідомила 13 листопада, пише УНН.

29 жовтня Берегова охорона США виявила та стежила за російським військовим судном, що діяло поблизу територіальних вод США приблизно за 15 морських миль на південь від Оаху

- повідомили у Береговій охороні США.

Деталі

Літак Берегової охорони США HC-130 Hercules та катер William Hart здійснили обліт та пройшли поблизу російського розвідувального корабля "Карелія" класу "Вишня". Берегова охорона США заявила, що відстежує судно відповідно до міжнародного права для забезпечення морської безпеки та підтримки зусиль США з оборони країни.

Іноземним військовим кораблям дозволено діяти за межами 12-мильного територіального кордону держави, проте представники Берегової охорони США заявили, що вони регулярно відстежують таку активність для захисту інтересів США у Тихому океані, зауважує Newsweek.

У заяві, опублікованій у четвер увечері, Берегова охорона США заявила, що "працює спільно з партнерами та союзниками, наші екіпажі відстежують та реагують на активність іноземних військових суден поблизу наших територіальних вод для захисту наших морських кордонів та захисту наших суверенних інтересів".

Берегова охорона Океанського округу працює спільно з Індо-Тихоокеанським командуванням США та міжвідомчими партнерами, щоб, як вказано, постійно відстежувати діяльність іноземних військових суден, що діють поблизу територіальних вод США, включаючи води американських територій Гуам та Американське Самоа, для забезпечення внутрішньої безпеки та оборони.

Доповнення

Як зазначає Newsweek, напруженість у відносинах між росією та США в останні місяці зросла, на тлі того, як обидві країни не змогли домогтися мирної угоди між росією та Україною - важливої ​​передвиборчої обіцянки, яку президент США Дональд Трамп обіцяв виконати невдовзі після свого повернення на посаду, але яка згодом виявилася для нього складною та більш заплутаною, ніж очікував, пише видання.

Потім Трамп, як пише видання, "загострив ситуацію", оголосивши про намір домогтися поновлення випробувань ядерної зброї в США. Президент США заявив, що доручив Пентагону відновити ядерні випробування, а держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що ця обіцянка аналогічна обіцянці "інших країн світу".

Європейські лідери також зіткнулися з провокацією з боку росії, звинувативши москву в порушенні свого суверенітету шляхом запуску безпілотників і повітряних куль у повітряний простір країн НАТО, що спонукало деяких з них послатися на статтю 4 Статуту НАТО, яка закликає до діалогу між державами-членами про можливі провокації, вказує видання.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Вибори в США
Війна в Україні
Марко Рубіо
Пентагон
НАТО
Гаваї
Дональд Трамп
Україна