Российский военный корабль замечен у Гавайев: за судном следила береговая охрана США

$42.040.02
48.650.04
ukenru
07:50 • 9832 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19 • 37520 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18 • 36882 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 86229 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 125249 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 123980 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250108 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112903 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99640 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202862 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"13 ноября, 23:54 • 15933 просмотра
Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминалVideo14 ноября, 00:25 • 6694 просмотра
Ночная атака на Киев: уже 9 пострадавших, повреждены дома и теплосети14 ноября, 00:53 • 5366 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto04:13 • 42765 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 27376 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250110 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202863 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 82707 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 67854 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 124416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Киевская область
Одесская область
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 1526 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 70000 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 69212 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 58095 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 95946 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Российский военный корабль замечен у Гавайев: за судном следила береговая охрана США

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Береговая охрана США заявила, что следила за российским военным судном, замеченным в 15 морских милях к югу от острова Оаху на Гавайях. Самолет HC-130 Hercules и катер William Hart совершили облет и прошли вблизи российского разведывательного корабля «Карелия».

Российский военный корабль замечен у Гавайев: за судном следила береговая охрана США

Береговая охрана США заявила, что "следила" за российским военным судном, которое было замечено примерно в 15 морских милях (около 28 км) к югу от острова Оаху на Гавайях 29 октября, о чем сообщила 13 ноября, пишет УНН.

29 октября Береговая охрана США обнаружила и следила за российским военным судном, действовавшим вблизи территориальных вод США примерно в 15 морских милях к югу от Оаху

- сообщили в Береговой охране США.

Детали

Самолет Береговой охраны США HC-130 Hercules и катер William Hart совершили облет и прошли вблизи российского разведывательного корабля "Карелия" класса "Вишня". Береговая охрана США заявила, что отслеживает судно в соответствии с международным правом для обеспечения морской безопасности и поддержки усилий США по обороне страны.

Иностранным военным кораблям разрешено действовать за пределами 12-мильной территориальной границы государства, однако представители Береговой охраны США заявили, что они регулярно отслеживают такую активность для защиты интересов США в Тихом океане, отмечает Newsweek.

В заявлении, опубликованном в четверг вечером, Береговая охрана США заявила, что "работает совместно с партнерами и союзниками, наши экипажи отслеживают и реагируют на активность иностранных военных судов вблизи наших территориальных вод для защиты наших морских границ и защиты наших суверенных интересов".

Береговая охрана Океанского округа работает совместно с Индо-Тихоокеанским командованием США и межведомственными партнерами, чтобы, как указано, постоянно отслеживать деятельность иностранных военных судов, действующих вблизи территориальных вод США, включая воды американских территорий Гуам и Американское Самоа, для обеспечения внутренней безопасности и обороны.

Дополнение

Как отмечает Newsweek, напряженность в отношениях между россией и США в последние месяцы возросла на фоне того, как обе страны не смогли добиться мирного соглашения между россией и Украиной - важного предвыборного обещания, которое президент США Дональд Трамп обещал выполнить вскоре после своего возвращения на пост, но которое впоследствии оказалось для него сложным и более запутанным, чем он ожидал, пишет издание.

Затем Трамп, как пишет издание, "обострил ситуацию", объявив о намерении добиться возобновления испытаний ядерного оружия в США. Президент США заявил, что поручил Пентагону возобновить ядерные испытания, а госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что это обещание аналогично обещанию "других стран мира".

Европейские лидеры также столкнулись с провокацией со стороны россии, обвинив москву в нарушении своего суверенитета путем запуска беспилотников и воздушных шаров в воздушное пространство стран НАТО, что побудило некоторых из них сослаться на статью 4 Устава НАТО, которая призывает к диалогу между государствами-членами о возможных провокациях, указывает издание.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Война в Украине
Марко Рубио
Пентагон
НАТО
Гавайи
Дональд Трамп
Украина