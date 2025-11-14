Российский военный корабль замечен у Гавайев: за судном следила береговая охрана США

Береговая охрана США заявила, что "следила" за российским военным судном, которое было замечено примерно в 15 морских милях (около 28 км) к югу от острова Оаху на Гавайях 29 октября, о чем сообщила 13 ноября, пишет УНН.

29 октября Береговая охрана США обнаружила и следила за российским военным судном, действовавшим вблизи территориальных вод США примерно в 15 морских милях к югу от Оаху - сообщили в Береговой охране США.

Детали

Самолет Береговой охраны США HC-130 Hercules и катер William Hart совершили облет и прошли вблизи российского разведывательного корабля "Карелия" класса "Вишня". Береговая охрана США заявила, что отслеживает судно в соответствии с международным правом для обеспечения морской безопасности и поддержки усилий США по обороне страны.

Иностранным военным кораблям разрешено действовать за пределами 12-мильной территориальной границы государства, однако представители Береговой охраны США заявили, что они регулярно отслеживают такую активность для защиты интересов США в Тихом океане, отмечает Newsweek.

В заявлении, опубликованном в четверг вечером, Береговая охрана США заявила, что "работает совместно с партнерами и союзниками, наши экипажи отслеживают и реагируют на активность иностранных военных судов вблизи наших территориальных вод для защиты наших морских границ и защиты наших суверенных интересов".

Береговая охрана Океанского округа работает совместно с Индо-Тихоокеанским командованием США и межведомственными партнерами, чтобы, как указано, постоянно отслеживать деятельность иностранных военных судов, действующих вблизи территориальных вод США, включая воды американских территорий Гуам и Американское Самоа, для обеспечения внутренней безопасности и обороны.

Дополнение

Как отмечает Newsweek, напряженность в отношениях между россией и США в последние месяцы возросла на фоне того, как обе страны не смогли добиться мирного соглашения между россией и Украиной - важного предвыборного обещания, которое президент США Дональд Трамп обещал выполнить вскоре после своего возвращения на пост, но которое впоследствии оказалось для него сложным и более запутанным, чем он ожидал, пишет издание.

Затем Трамп, как пишет издание, "обострил ситуацию", объявив о намерении добиться возобновления испытаний ядерного оружия в США. Президент США заявил, что поручил Пентагону возобновить ядерные испытания, а госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что это обещание аналогично обещанию "других стран мира".

Европейские лидеры также столкнулись с провокацией со стороны россии, обвинив москву в нарушении своего суверенитета путем запуска беспилотников и воздушных шаров в воздушное пространство стран НАТО, что побудило некоторых из них сослаться на статью 4 Устава НАТО, которая призывает к диалогу между государствами-членами о возможных провокациях, указывает издание.