Великобритания и Норвегия создают совместный флот для противодействия российским подводным лодкам

Великобритания и Норвегия планируют заключить оборонное соглашение о создании совместного флота для мониторинга российских подводных лодок в Северной Атлантике. Инициатива направлена на защиту стратегических подводных кабелей, которые находятся под возрастающей угрозой из-за активности российских судов. Об этом сообщает британское издание The Independent, передает УНН.

Детали

Великобритания и Норвегия готовятся подписать новое оборонное соглашение, предусматривающее создание совместной военно-морской группировки для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Целью инициативы является защита критически важных подводных кабелей и трубопроводов, которые находятся под угрозой со стороны России.

Министерство обороны Великобритании сообщает о 30-процентном увеличении количества российских судов, зафиксированных в британских водах за последние два года - пишет издание.

Подписание соглашения запланировано во время встречи премьера Великобритании Кира Стармера с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере на военной базе в Шотландии. Документ получил название "Lunna House Agreement" в честь исторической базы времен Второй мировой войны на Шетландских островах. Основой пакта является контракт на строительство военных кораблей общей стоимостью 13,3 млрд долларов.

Эти корабли будут следить за перемещениями российского флота в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией, защищая морские кабели и трубопроводы, имеющие критическое значение для британских систем связи, энергоснабжения и газоснабжения - говорится в сообщении.

Соглашение также позволит Великобритании присоединиться к норвежской программе разработки базовых кораблей для беспилотных систем противоминной и подводной войны.

Отмечается, что королевские морские пехотинцы будут проходить подготовку в Норвегии для действий в суровых зимних условиях, а две страны углубят сотрудничество по использованию британских торпед Sting Ray, проведут совместные военные учения и возглавят развитие автономных систем НАТО на Крайнем Севере.

Во время глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах фиксируется все больше российских кораблей, мы должны сотрудничать с международными партнерами, чтобы защитить нашу национальную безопасность. Это историческое партнерство с Норвегией укрепляет нашу способность оборонять границы и критическую инфраструктуру, от которой зависят наши страны. Совместное морское сотрудничество в Северной Атлантике повышает безопасность, поддерживает тысячи рабочих мест в Великобритании и демонстрирует высокий уровень британского судостроения на мировой арене - заявил Кир Стармер.

По информации издания, королевский флот также получит на вооружение современные норвежские морские ударные ракеты, способные поражать вражеские корабли на расстоянии более 100 миль.

Напомним

российский разведывательный корабль заметили у британских вод к северу от Шотландии и зафиксировали, что он направляет лазеры, чтобы отвлечь пилотов разведывательных самолетов, которые следят за его действиями, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

