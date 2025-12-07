Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 16917 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 24207 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 35992 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 35187 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 44163 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 49433 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 36634 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 71951 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41151 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37948 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.4м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар6 декабря, 14:14 • 12913 просмотра
Украинское государство держит украинская армия, главный гарант нашего суверенитета – БудановVideo6 декабря, 15:38 • 4214 просмотра
В Киевской области чрезвычайники ликвидировали последствия вражеских обстрелов в трех районахPhotoVideo6 декабря, 15:49 • 4986 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo6 декабря, 17:30 • 14031 просмотра
Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине21:24 • 5680 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 25736 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 38333 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 52768 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 71943 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 62394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Тим Кук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 30092 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 38638 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 40364 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 54320 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 52956 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ЗРК Бук
Дипломатка

Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Шведский флот почти каждую неделю фиксирует российские подводные лодки в Балтийском море. Швеция готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня в Украине.

Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться

Шведский флот почти еженедельно фиксирует присутствие российских подводных лодок в Балтийском море и готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня или установления перемирия в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Начальник оперативного управления ВМС Швеции, капитан Марко Петрович заявил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а наблюдение за ее кораблями стало регулярным явлением для шведского флота, причем количество таких случаев возросло в последние годы.

По его словам, Россия усиливает свои подводные силы, производя ежегодно по одной лодке класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининграде, одновременно осуществляя планомерную модернизацию своего флота.

Когда в Украине наконец будет установлено перемирие или прекращение боевых действий, можно только оценивать, а мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, шведскому флоту необходимо постоянно развиваться и сосредоточиваться на общей картине

- предупредил Петрович.

Он отметил, что "теневой" флот России, состоящий из гражданских нефтеналивных танкеров, также вызывает беспокойство, и не исключил возможности использования таких судов для запуска беспилотников.

Чтобы противостоять угрозе, Швеция недавно провела масштабные учения НАТО по противолодочной борьбе "Playbook Merlin 25" с участием девяти стран, включая Германию, Францию и США. Петкович сообщил, что подводный рельеф Балтики затрудняет обнаружение подводных лодок, поэтому усиленная бдительность альянса особенно важна.

Отмечается, что с начала операции НАТО "Балтийский страж" в январе серьезных инцидентов с кабелями или подводной инфраструктурой не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности совместных мер безопасности в регионе.

Напомним

Великобритания и Норвегия подпишут оборонное соглашение о создании совместного военно-морского флота для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике. Это партнерство должно защитить критически важные подводные кабели и усилить безопасность в регионе.

Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки26.11.25, 18:44 • 3302 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Хранитель
НАТО
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина