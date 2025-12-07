Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться
Шведский флот почти каждую неделю фиксирует российские подводные лодки в Балтийском море. Швеция готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня в Украине.
Начальник оперативного управления ВМС Швеции, капитан Марко Петрович заявил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а наблюдение за ее кораблями стало регулярным явлением для шведского флота, причем количество таких случаев возросло в последние годы.
По его словам, Россия усиливает свои подводные силы, производя ежегодно по одной лодке класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининграде, одновременно осуществляя планомерную модернизацию своего флота.
Когда в Украине наконец будет установлено перемирие или прекращение боевых действий, можно только оценивать, а мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, шведскому флоту необходимо постоянно развиваться и сосредоточиваться на общей картине
Он отметил, что "теневой" флот России, состоящий из гражданских нефтеналивных танкеров, также вызывает беспокойство, и не исключил возможности использования таких судов для запуска беспилотников.
Чтобы противостоять угрозе, Швеция недавно провела масштабные учения НАТО по противолодочной борьбе "Playbook Merlin 25" с участием девяти стран, включая Германию, Францию и США. Петкович сообщил, что подводный рельеф Балтики затрудняет обнаружение подводных лодок, поэтому усиленная бдительность альянса особенно важна.
Отмечается, что с начала операции НАТО "Балтийский страж" в январе серьезных инцидентов с кабелями или подводной инфраструктурой не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности совместных мер безопасности в регионе.
Великобритания и Норвегия подпишут оборонное соглашение о создании совместного военно-морского флота для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике. Это партнерство должно защитить критически важные подводные кабели и усилить безопасность в регионе.
