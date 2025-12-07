Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться

Шведский флот почти еженедельно фиксирует присутствие российских подводных лодок в Балтийском море и готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня или установления перемирия в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Начальник оперативного управления ВМС Швеции, капитан Марко Петрович заявил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а наблюдение за ее кораблями стало регулярным явлением для шведского флота, причем количество таких случаев возросло в последние годы.

По его словам, Россия усиливает свои подводные силы, производя ежегодно по одной лодке класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининграде, одновременно осуществляя планомерную модернизацию своего флота.

Когда в Украине наконец будет установлено перемирие или прекращение боевых действий, можно только оценивать, а мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, шведскому флоту необходимо постоянно развиваться и сосредоточиваться на общей картине