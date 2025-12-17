$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 10911 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 20689 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 19936 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 23382 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 22239 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 24824 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 26028 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24488 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29323 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24531 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 42 перегляди

володимир путін підписав закон, що дозволяє окупаційним адміністраціям конфісковувати житло українців, які виїхали з окупованих територій. Нерухомість можуть передавати мешканцям, що втратили домівки, або використовувати як службове житло для чиновників.

путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях

очільник кремля володимир путін підписав закон, що надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право конфісковувати житло українців, які виїхали з цих районів. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Зазначається, що йдеться про поправки до Федерального конституційного закону РФ від 15 грудня, які 9 і 10 числа цього місяця схвалили Державна дума та Рада Федерації Росії.

Згідно з ухваленими змінами, окупаційні адміністрації отримують право вилучати житлові будинки, квартири та окремі кімнати, які визнають такими, що нібито мають ознаки "безхазяйного майна". До цієї категорії також відноситимуть нерухомість, власника якої не вдається встановити, або у випадках відсутності чинних документів, що підтверджують право власності.

росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ18.11.25, 23:00 • 4790 переглядiв

Після завершення процедури вилучення нерухомість переходить у розпорядження окупаційних адміністрацій. Закон визначає кілька варіантів її подальшого використання: житло можуть передавати мешканцям, які втратили домівки через бойові дії, або задіювати як службові квартири для чиновників, військовослужбовців, посадових осіб, працівників силових відомств, а також педагогів і медиків.

російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії - ЦНС14.11.25, 11:19 • 6142 перегляди

Крім того, конфісковану нерухомість дозволяється здавати в оренду відповідно до Житлового кодексу рф або надавати за договорами соціального найму людям, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла.

Ці правила діятимуть до 2030 року. Якщо після вилучення з’явиться власник, йому передбачена грошова компенсація, однак таке право матимуть лише громадяни російської федерації. Механізм виплат визначатимуть окупаційні адміністрації.

Нагадаємо

Держдума рф остаточно ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. 

Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17.12.25, 01:46 • 1666 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Нерухомість
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна