путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях
Київ • УНН
володимир путін підписав закон, що дозволяє окупаційним адміністраціям конфісковувати житло українців, які виїхали з окупованих територій. Нерухомість можуть передавати мешканцям, що втратили домівки, або використовувати як службове житло для чиновників.
очільник кремля володимир путін підписав закон, що надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право конфісковувати житло українців, які виїхали з цих районів. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Зазначається, що йдеться про поправки до Федерального конституційного закону РФ від 15 грудня, які 9 і 10 числа цього місяця схвалили Державна дума та Рада Федерації Росії.
Згідно з ухваленими змінами, окупаційні адміністрації отримують право вилучати житлові будинки, квартири та окремі кімнати, які визнають такими, що нібито мають ознаки "безхазяйного майна". До цієї категорії також відноситимуть нерухомість, власника якої не вдається встановити, або у випадках відсутності чинних документів, що підтверджують право власності.
Після завершення процедури вилучення нерухомість переходить у розпорядження окупаційних адміністрацій. Закон визначає кілька варіантів її подальшого використання: житло можуть передавати мешканцям, які втратили домівки через бойові дії, або задіювати як службові квартири для чиновників, військовослужбовців, посадових осіб, працівників силових відомств, а також педагогів і медиків.
Крім того, конфісковану нерухомість дозволяється здавати в оренду відповідно до Житлового кодексу рф або надавати за договорами соціального найму людям, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла.
Ці правила діятимуть до 2030 року. Якщо після вилучення з’явиться власник, йому передбачена грошова компенсація, однак таке право матимуть лише громадяни російської федерації. Механізм виплат визначатимуть окупаційні адміністрації.
Нагадаємо
Держдума рф остаточно ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його.
