путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 64 просмотра

владимир путин подписал закон, разрешающий оккупационным администрациям конфисковывать жилье украинцев, выехавших с оккупированных территорий. Недвижимость могут передавать жителям, потерявшим дома, или использовать как служебное жилье для чиновников.

путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях

Глава кремля владимир путин подписал закон, который предоставляет так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право конфисковывать жилье украинцев, выехавших из этих районов. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Отмечается, что речь идет о поправках к Федеральному конституционному закону РФ от 15 декабря, которые 9 и 10 числа этого месяца одобрили Государственная дума и Совет Федерации России.

Согласно принятым изменениям, оккупационные администрации получают право изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признают якобы имеющими признаки "бесхозяйного имущества". К этой категории также будут относить недвижимость, владельца которой не удается установить, или в случаях отсутствия действующих документов, подтверждающих право собственности.

россияне продолжают присваивать жилье украинцев на ВОТ18.11.25, 23:00 • 4790 просмотров

После завершения процедуры изъятия недвижимость переходит в распоряжение оккупационных администраций. Закон определяет несколько вариантов ее дальнейшего использования: жилье могут передавать жителям, потерявшим дома из-за боевых действий, или задействовать как служебные квартиры для чиновников, военнослужащих, должностных лиц, работников силовых ведомств, а также педагогов и медиков.

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС14.11.25, 11:19 • 6142 просмотра

Кроме того, конфискованную недвижимость разрешается сдавать в аренду в соответствии с Жилищным кодексом РФ или предоставлять по договорам социального найма людям, официально состоящим в очереди на получение жилья.

Эти правила будут действовать до 2030 года. Если после изъятия появится собственник, ему предусмотрена денежная компенсация, однако такое право будут иметь только граждане российской федерации. Механизм выплат будут определять оккупационные администрации.

Напомним

Госдума РФ окончательно приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. 

Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17.12.25, 01:46 • 1684 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Недвижимость
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Украина