ВАКС изменил меру пресечения экс-главе МСЭК Хмельницкой области Татьяне Крупе, назначив залог в размере 20 млн грн
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-главе МСЭК Хмельницкой области Татьяне Крупе. Содержание под стражей заменено на залог в 20 миллионов гривен.
Сегодня, 4 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области. Так, меру пресечения в виде содержания под стражей следственный судья изменила на залог в размере 20 000 000 грн
В ВАКС также обратили внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев. Это касается уголовных производств по тяжким или особо тяжким преступлениям.
Сейчас подозреваемая содержится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев. Кроме того, ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 04.11.2025 включительно выполнять обязанности
Напомним
4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были разоблачены на незаконном обогащении на миллионы долларов.
В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК Татьяны Крупы выявили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составила более 34,8 миллионов гривен.
31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога для экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.
4 июня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.
ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей был определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.