За экс-главу МСЭК Хмельницкой области Крупу не внесли залог
Киев • УНН
За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн гривен. Она остается под стражей, решение суда не изменилось.
За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн гривен. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
Детали
Отвечая на вопрос, внесли ли залог за бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, Чемерис ответила: "Нет".
Дополнение
4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были разоблачены на незаконном обогащении на миллионы долларов.
В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК Татьяны Крупы были выявлены серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составила более 34,8 миллионов гривен.
31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога для экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.
4 июня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.
ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей был определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.
4 сентября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-главы Медико-социальной экспертизы Хмельницкой области Татьяны Крупы в виде содержания под стражей на залог в размере 20 миллионов гривен.