В Украине более 75 тыс. пар поженились онлайн

За два года работы сервиса "Брак онлайн" в Украине поженились более 75 тыс. пар. Об этом сообщает пресс-служба «Дії», передает УНН.

2 года назад мы перенесли одно из самых важных «Да» в смартфон. И с тех пор украинцы создают семьи, даже когда между ними сотни километров. За это время через «Брак онлайн» поженились более 75 тысяч пар - говорится в сообщении.

Сообщается, что более 2 500 пар военнослужащих поженились онлайн.

Напомним

Расторжение брака в Украине стало доступно онлайн в приложении "Дія" с 3 сентября.