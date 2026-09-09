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В Украине более 75 тыс. пар поженились онлайн

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

За два года работы сервиса «Брак онлайн» в «Дії» поженились более 75 тысяч пар. Среди них более 2 500 пар военнослужащих.

В Украине более 75 тыс. пар поженились онлайн

За два года работы сервиса "Брак онлайн" в Украине поженились более 75 тыс. пар. Об этом сообщает пресс-служба «Дії», передает УНН

2 года назад мы перенесли одно из самых важных «Да» в смартфон. И с тех пор украинцы создают семьи, даже когда между ними сотни километров. За это время через «Брак онлайн» поженились более 75 тысяч пар 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что более 2 500 пар военнослужащих поженились онлайн. 

Напомним 

Расторжение брака в Украине стало доступно онлайн в приложении "Дія" с 3 сентября. 

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
Брак
Украина