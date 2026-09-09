В Украине более 75 тыс. пар поженились онлайн
Киев • УНН
За два года работы сервиса «Брак онлайн» в «Дії» поженились более 75 тысяч пар. Среди них более 2 500 пар военнослужащих.
За два года работы сервиса "Брак онлайн" в Украине поженились более 75 тыс. пар. Об этом сообщает пресс-служба «Дії», передает УНН.
2 года назад мы перенесли одно из самых важных «Да» в смартфон. И с тех пор украинцы создают семьи, даже когда между ними сотни километров. За это время через «Брак онлайн» поженились более 75 тысяч пар
Сообщается, что более 2 500 пар военнослужащих поженились онлайн.
Напомним
Расторжение брака в Украине стало доступно онлайн в приложении "Дія" с 3 сентября.