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Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробити

Київ • УНН

 • 6952 перегляди

Подружжя без спільних неповнолітніх дітей може розірвати шлюб у «Дії» після відеоконференції. Електронний запис з’явиться протягом 24 годин.

Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробити

Розірвання шлюбу в Україні стало доступним онлайн у застосунку "Дія" від 3 вересня. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції та "Дію".

Запускаємо розірвання шлюбу онлайн у застосунку "Дія". Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб

- повідомили у цьому онлайн-сервісі державних послуг.

Хто може скористатися

Скористатися послугою в застосунку "Дія", як зазначають у Мін'юсті, може подружжя, якщо обоє є громадянами України, досягли 18 років і відповідають таким вимогам:

  • взаємна згода обох з подружжя на розірвання шлюбу;
    • відсутність спільних неповнолітніх дітей;
      • наявність верифікованого реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) та "Дія.Підпис" у кожного із подружжя;
        • наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта;
          • наявність запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

            "Важливо, без згоди двох сторін подати заяву про розірвання шлюбу не вдасться", - вказали у "Дії".

            Як усе працює

            Раніше процедура розірвання шлюбу за взаємною згодою, як правило, передбачала особисті звернення до відділу ДРАЦС: для подання спільної заяви, а після спливу місячного строку - для державної реєстрації розірвання шлюбу.

            Відтепер основні етапи можна пройти онлайн у застосунку "Дія":

            1. Формування заяви: один із партнерів подає заяву через застосунок "Дія" та обирає зручні дату й час відеоконференції з реєстратором (не раніше, ніж через місяць і 2 дні від дати подачі).
              1. Підтвердження та підписання: інший із подружжя отримує сповіщення і протягом 12 годин підтверджує необхідні відомості та  підписує заяву за допомогою "Дія.Підпису".
                1. Перевірка заяви: відомості про обох партнерів перевіряються в державних реєстрах.
                  1. Відеоконференція: у визначені дату й час подружжя долучається до відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС, під час якої партнери підтверджують свій намір і засвідчують його "Дія.Підписом".
                    1. Отримання результату: електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу формується в "Дії" в кожного з подружжя протягом 24 годин після відеоконференції. Паперові свідоцтва про розірвання шлюбу надсилаються АТ «Укрпошта» кожному з подружжя на зазначену в заяві адресу.

                      "Через місяць шлюб буде розірвано. Якщо за цей час ви зміните рішення, заяву можна відкликати — не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції", - зазначили у "Дії".

                      Якщо у подружжя є діти

                      Якщо в подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд. А для тих, хто не користується "Дією", залишається можливість подати заяву особисто у відділі ДРАЦС.

                      "Шлюб онлайн" продовжили ще на два роки10.08.26, 11:57 • 5672 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      СуспільствоТехнології
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