В "Дія" временно не работает ряд услуг - что нужно знать
Киев • УНН
В «Дія» временно не работают документы и некоторые услуги из-за технических работ ГМС. Пользователям рекомендуют иметь при себе физические оригиналы документов.
Несколько услуг в "Дія" временно не работают. Об этом 28 сентября предупредили в государственном сервисе онлайн-услуг, пишет УНН.
Документы и некоторые услуги в "Дія" временно недоступны. Государственная миграционная служба проводит технические работы
Что советуют
"Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в частности паспортами и водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться "єДокумент" в "Дія", — говорится в сообщении.
Когда ожидать восстановления привычной работы "Дія"
Как сообщается, команда уже работает над тем, чтобы как можно скорее всё завершить и вернуть "Дія" к привычному режиму.
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