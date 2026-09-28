В "Дія" временно не работает ряд услуг - что нужно знать

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

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