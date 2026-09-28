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В "Дія" временно не работает ряд услуг - что нужно знать

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

В «Дія» временно не работают документы и некоторые услуги из-за технических работ ГМС. Пользователям рекомендуют иметь при себе физические оригиналы документов.

В "Дія" временно не работает ряд услуг - что нужно знать

Несколько услуг в "Дія" временно не работают. Об этом 28 сентября предупредили в государственном сервисе онлайн-услуг, пишет УНН.

Документы и некоторые услуги в "Дія" временно недоступны. Государственная миграционная служба проводит технические работы

— говорится в сообщении «Дія».

Что советуют

"Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в частности паспортами и водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться "єДокумент" в "Дія", — говорится в сообщении.

Когда ожидать восстановления привычной работы "Дія"

Как сообщается, команда уже работает над тем, чтобы как можно скорее всё завершить и вернуть "Дія" к привычному режиму.

В «Дії» расширили услугу онлайн-брака: кто теперь может пожениться в приложении22.09.26, 13:20 • 4046 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
Дія (сервис)
Государственная миграционная служба (Украина)