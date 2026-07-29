Кабмин распределяет 419 млн грн для шести областных военных администраций: куда пойдут средства

Кабинет министров распределяет 419 млн гривен для Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Средства будут направлены на оплату труда областных и районных военных администраций. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Сегодня распределяем 419 млн гривен для шести областных военных администраций. Это Сумская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Эти средства будут направлены на оплату труда областных и районных военных администраций - сказал Корецкий.

Также он добавил, что поручил Министерству по делам общин, территорий и ВПЛ до середины августа подготовить решение относительно специального статуса работников в прифронтовых регионах, общинах.

Напомним

Кабинет министров выделит дополнительно 70 млн грн на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах.