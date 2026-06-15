Зеленский призвал G7 к решительному ответу после атаки РФ, затронувшей Лавру

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массированную атаку рф, которая затронула в том числе Киево-Печерскую лавру, подчеркнул важность решительного и содержательного ответа стран G7, которые собираются на саммит, пишет УНН.

"В Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов, также в Харькове. Этой ночью только по столице россияне запустили более 60 ракет. Всего по Украине было выпущено 70 ракет и 611 дронов. По состоянию на данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

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Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре, указал Президент, горел Успенский собор – церковь, чья история началась еще в XI веке. "И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора", - отметил он.

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"В Харькове россияне нанесли повторный удар по нашим спасателям, которые тушили пожар на месте удара по предприятию. По состоянию на данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек были ранены. В Днепре россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий", - указал Зеленский.

Были также удары по другим городам и громадам. "Под ударами были и Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Николаевская области", - сообщил Президент.

Так россия показывает миру свои намерения вести войну дальше. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противобаллистикой. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизнь