Вместе давайте истощим ресурсы России: фон дер Ляйен приветствовала одобрение Сенатом США санкций против РФ
Киев • УНН
Председатель Европейской комиссии приветствовала поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Она призвала вместе истощить ресурсы РФ для продолжения войны против Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Об этом она написала в социальной сети X, сообщает УНН.
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Фон дер Ляйен подчеркнула, что принятие Сенатом США законопроекта Линдси Грэма состоялось после поддержки 21-го пакета санкций ЕС в отношении России.
От российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота — каждый источник дохода, питающий агрессию Кремля, должен быть атакован со всех сторон. Вместе давайте истощим ресурсы России для продолжения войны, которую она не может выиграть
По её словам, "благодаря жёстким, взаимодополняющим санкциям Европа и Соединённые Штаты могут вновь показать, чего способны достичь исторические партнёры, когда мы действуем сообща".
Контекст
Накануне Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Рассмотрение в Палате представителей запланировано на следующий месяц.
Ранее Европейский союз усилил санкции против России в ответ на недавнюю серию российских авиаударов по Украине.
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