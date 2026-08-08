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Вместе давайте истощим ресурсы России: фон дер Ляйен приветствовала одобрение Сенатом США санкций против РФ

Киев • УНН

 • 11737 просмотра

Председатель Европейской комиссии приветствовала поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Она призвала вместе истощить ресурсы РФ для продолжения войны против Украины.

Вместе давайте истощим ресурсы России: фон дер Ляйен приветствовала одобрение Сенатом США санкций против РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Об этом она написала в социальной сети X, сообщает УНН.

Подробности

Фон дер Ляйен подчеркнула, что принятие Сенатом США законопроекта Линдси Грэма состоялось после поддержки 21-го пакета санкций ЕС в отношении России.

От российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота — каждый источник дохода, питающий агрессию Кремля, должен быть атакован со всех сторон. Вместе давайте истощим ресурсы России для продолжения войны, которую она не может выиграть

— призвала президент Европейской комиссии.

По её словам, "благодаря жёстким, взаимодополняющим санкциям Европа и Соединённые Штаты могут вновь показать, чего способны достичь исторические партнёры, когда мы действуем сообща".

Контекст

Накануне Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Рассмотрение в Палате представителей запланировано на следующий месяц.

Ранее Европейский союз усилил санкции против России в ответ на недавнюю серию российских авиаударов по Украине.

Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф07.08.26, 22:45 • 5095 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Украина