Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о санкциях против России и Ирана, что поможет усилить давление на агрессора для завершения войны. Он подчеркнул важность американской поддержки и санкций для приближения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне, передает УНН.
Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и наших людей
Президент подчеркнул, что Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, – от обеих партий и всего американского народа.
И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистические ракеты и когда мы так ищем ракеты для "Пэтриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны. Реальное сильное американское давление и санкции против России – это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора
"Вместе приближаем долгосрочный мир" — в Украине отреагировали на принятие Сенатом США закона о "адских" санкциях07.08.26, 21:48 • 4386 просмотров
Напомним
Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Рассмотрение в Палате представителей запланировано на следующий месяц, но существуют опасения относительно тарифных полномочий Трампа.
По информации Reuters, законопроект о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, столкнется с серьезным испытанием в Конгрессе на фоне того, как демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые этот закон предоставит президенту США Дональду Трампу.