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Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф

Киев • УНН

 • 5093 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о санкциях против России и Ирана, что поможет усилить давление на агрессора для завершения войны. Он подчеркнул важность американской поддержки и санкций для приближения мира.

Помогает усилить давление на агрессора — Зеленский поблагодарил США за принятие закона о «адских» санкциях против рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне, передает УНН.

Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и наших людей 

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, – от обеих партий и всего американского народа.

И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистические ракеты и когда мы так ищем ракеты для "Пэтриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны. Реальное сильное американское давление и санкции против России – это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора 

- добавил Зеленский и поблагодарил всех, "кто это понимает и продвигает мир благодаря силе".

"Вместе приближаем долгосрочный мир" — в Украине отреагировали на принятие Сенатом США закона о "адских" санкциях07.08.26, 21:48 • 4386 просмотров

Напомним

Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Рассмотрение в Палате представителей запланировано на следующий месяц, но существуют опасения относительно тарифных полномочий Трампа.

По информации Reuters, законопроект о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, столкнется с серьезным испытанием в Конгрессе на фоне того, как демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые этот закон предоставит президенту США Дональду Трампу.

Антонина Туманова

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