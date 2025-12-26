В Украине разрушена треть избирательных участков - Корниенко

В результате войны в Украине разрушена треть избирательных участков. Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает УНН.

Подробности

Очень много последствий войной нанесено избирательной инфраструктуре. У нас просто физически разрушена треть участков. Большая часть из них, к сожалению, сейчас на неподконтрольной территории, но я бы их считал разрушенными тоже, потому что мы не имеем доступа к ним - сказал Корниенко.

Он отметил, что по прифронтовым и неприфронтовым территориям было очень много российских ракетных и шахедных ударов: по общежитиям, больницам и другим учреждениям, где были расположены участки во время выборов.

Напомним

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопросы участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц являются одними из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, а также рассмотреть возможность голосования в несколько дней.