В Украине разрушена треть избирательных участков - Корниенко

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 752 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 7764 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 15188 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 28347 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 20279 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17233 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17726 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19897 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39579 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17336 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.3м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 21907 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 11888 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 22589 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 13554 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 13178 просмотра
публикации
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 764 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 9142 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 28353 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39582 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 36774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 2812 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 5810 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 22049 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 25220 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 28829 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Сериал

В Украине разрушена треть избирательных участков - Корниенко

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Украине разрушена треть избирательных участков из-за войны, по словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко. Многие участки находятся на неподконтрольных территориях или пострадали от российских ударов.

В Украине разрушена треть избирательных участков - Корниенко

В результате войны в Украине разрушена треть избирательных участков. Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает УНН.

Подробности

Очень много последствий войной нанесено избирательной инфраструктуре. У нас просто физически разрушена треть участков. Большая часть из них, к сожалению, сейчас на неподконтрольной территории, но я бы их считал разрушенными тоже, потому что мы не имеем доступа к ним

- сказал Корниенко.

Он отметил, что по прифронтовым и неприфронтовым территориям было очень много российских ракетных и шахедных ударов: по общежитиям, больницам и другим учреждениям, где были расположены участки во время выборов.

Напомним

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопросы участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц являются одними из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, а также рассмотреть возможность голосования в несколько дней.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Украина