Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду переважно на умовах росії, щоб зупинити війну - Politico

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що для завершення війни Україні, ймовірно, доведеться прийняти мирну угоду, сформовану здебільшого на умовах Москви. Трамп також розкритикував підхід Джо Байдена до війни в Україні.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що для завершення війни Києву, ймовірно, доведеться прийняти мирну угоду, сформовану здебільшого на умовах москви. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Він (Трамп – ред.) давно вважає, що росія має перевагу у самій війні та її потрібно вмовити до мирних переговорів. Україна, з іншого боку, значною мірою залежить від США у постачанні зброї та розвідки. Тож існує більше точок тиску, щоб змусити їх погодитися на угоду

- сказав один колишній чиновник адміністрації.

Саме в цьому полягав сенс загадкового допису Трампа в соціальних мережах у четвер, в якому він стверджував: "Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника… Немає жодного шансу на перемогу!"

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, "Трамп не попереджав путіна, що розгляне можливість озброєння України, якщо мирні переговори проваляться, а пояснював брак важелів впливу України на переговорах провиною свого попередника".

Трамп розкритикував підхід Джо Байдена до війни в Україні, заявивши, що попередня адміністрація "не дозволяла Україні відбиватися, лише захищатися", і наголосив: така стратегія виявилася провальною. Водночас, за словами високопоставленого чиновника з його команди, Трамп переконаний, що припинити війну можна лише через угоду, укладену переважно на умовах росії.

У приватній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, яку випадково зафіксував мікрофон, Трамп сказав, що путін нібито "хоче укласти для нього угоду". Проте кремль цього не підтверджує, навпаки - москва посилює удари по Україні. В ніч на четвер відбулася одна з наймасштабніших атак з початку війни: понад 570 дронів вразили західні регіони, зокрема американський завод електроніки.

Франція відверто заявила: ескалація атак свідчить, що росія не має наміру вести серйозні мирні переговори. Схожої думки дотримується і президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що кремль уникає зустрічі та не прагне завершення війни. Водночас Зеленський звернув увагу на дописи Трампа, зазначивши, що тиск на москву - необхідний, адже "путін не розуміє нічого, окрім сили".

Доповнення

Попри розчарування поведінкою путіна, Трамп не поспішає вводити нові санкції, вважаючи їх недостатнім інструментом. У Вашингтоні стверджують, що публічні заяви Лаврова про "безвихідь переговорів" не завжди збігаються з кулуарними розмовами, однак і російський міністр не залишив ілюзій: гарантії безпеки для України без участі москви він вважає нереальними.

Водночас сам Трамп дистанціюється від війни, покладаючи фінансовий тягар майбутніх гарантій безпеки на європейських союзників. У Європі це викликає тривогу: союзники побоюються, що якщо процес не просуватиметься швидко, Трамп втратить інтерес. Однак його репутація як "укладача угод" дає шанс, що він не вийде з переговорів, поки не отримає результат.

Аналітики підсумовують: Трамп починає усвідомлювати, що конфлікт виявився набагато складнішим, ніж він уявляв, а Путін не готовий поступитися навіть заради вигідної для США мирної угоди.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, Дональд Трамп висловив сумнів щодо співпраці Зеленського та Путіна через їхні очевидні розбіжності. Він прагне зупинити війну, де щотижневі втрати складають 7000 людей.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ