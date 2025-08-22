Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку преимущественно на условиях россии, чтобы остановить войну - Politico

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что для завершения войны Киеву, вероятно, придется принять мирное соглашение, сформированное в основном на условиях москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Он (Трамп – ред.) давно считает, что россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговорить на мирные переговоры. Украина, с другой стороны, в значительной степени зависит от США в поставках оружия и разведки. Поэтому существует больше точек давления, чтобы заставить их согласиться на сделку - сказал один бывший чиновник администрации.

Именно в этом заключался смысл загадочного сообщения Трампа в социальных сетях в четверг, в котором он утверждал: "Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика… Нет ни единого шанса на победу!"

По словам высокопоставленного чиновника администрации, "Трамп не предупреждал Путина, что рассмотрит возможность вооружения Украины, если мирные переговоры провалятся, а объяснял нехватку рычагов влияния Украины на переговорах виной своего предшественника".

Трамп раскритиковал подход Джо Байдена к войне в Украине, заявив, что предыдущая администрация "не позволяла Украине отбиваться, только защищаться", и подчеркнул: такая стратегия оказалась провальной. В то же время, по словам высокопоставленного чиновника из его команды, Трамп убежден, что прекратить войну можно только через соглашение, заключенное преимущественно на условиях россии.

В частной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую случайно зафиксировал микрофон, Трамп сказал, что Путин якобы "хочет заключить для него сделку". Однако Кремль этого не подтверждает, наоборот - москва усиливает удары по Украине. В ночь на четверг произошла одна из самых масштабных атак с начала войны: более 570 дронов поразили западные регионы, в том числе американский завод электроники.

Франция откровенно заявила: эскалация атак свидетельствует, что Россия не намерена вести серьезные мирные переговоры. Похожего мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что кремль избегает встречи и не стремится к завершению войны. В то же время Зеленский обратил внимание на сообщения Трампа, отметив, что давление на Москву - необходимо, ведь "путин не понимает ничего, кроме силы".

Дополнение

Несмотря на разочарование поведением путина, Трамп не спешит вводить новые санкции, считая их недостаточным инструментом. В Вашингтоне утверждают, что публичные заявления лаврова о "тупике переговоров" не всегда совпадают с кулуарными разговорами, однако и российский министр не оставил иллюзий: гарантии безопасности для Украины без участия Москвы он считает нереальными.

В то же время сам Трамп дистанцируется от войны, возлагая финансовое бремя будущих гарантий безопасности на европейских союзников. В Европе это вызывает тревогу: союзники опасаются, что если процесс не будет продвигаться быстро, Трамп потеряет интерес. Однако его репутация как "заключителя сделок" дает шанс, что он не выйдет из переговоров, пока не получит результат.

Аналитики подытоживают: Трамп начинает осознавать, что конфликт оказался намного сложнее, чем он представлял, а Путин не готов уступить даже ради выгодного для США мирного соглашения.

Напомним

Ранее УНН писал, Дональд Трамп выразил сомнение относительно сотрудничества Зеленского и путина из-за их очевидных разногласий. Он стремится остановить войну, где еженедельные потери составляют 7000 человек.