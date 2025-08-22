Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив сумнів щодо співпраці Зеленського та Путіна через їхні очевидні розбіжності. Він прагне зупинити війну, де щотижневі втрати складають 7000 людей.
Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що президент України Володимир Зеленський та президент росії володимир путін зможуть працювати разом через очевидні розбіжності. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, додає УНН.
Побачимо, чи путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо. Я б волів не бути там
Він додав, що прагне зупинити війну, адже щотижневі втрати складають "7000 людей на тиждень. Здебільшого солдатів".
Тож ми хочемо, хочемо побачити, що ми можемо зробити. Сім війн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця - буде посередині за складністю, але виявляється найскладнішою
Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп21.08.25, 21:24 • 8392 перегляди