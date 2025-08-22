Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 3958 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 4752 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 4684 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 6536 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10655 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 9970 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 15535 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17496 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12390 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13280 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
741мм
Популярнi новини
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД22 серпня, 06:29 • 6642 перегляди
У Китаї через обрив каната на будівництві мосту 7 загиблих, 9 зниклих безвістиVideo22 серпня, 06:32 • 4236 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 15366 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 12712 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 7744 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 2328 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 3958 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 6534 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10655 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 15535 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Сергій Кузьміних
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 4684 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 3060 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 7852 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 12773 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23476 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Крилата ракета
Євро
Ручна граната

Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Дональд Трамп висловив сумнів щодо співпраці Зеленського та Путіна через їхні очевидні розбіжності. Він прагне зупинити війну, де щотижневі втрати складають 7000 людей.

Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що президент України Володимир Зеленський та президент росії володимир путін зможуть працювати разом через очевидні розбіжності. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, додає УНН.

Побачимо, чи путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо. Я б волів не бути там

- сказав Трамп.

Він додав, що прагне зупинити війну, адже щотижневі втрати складають "7000 людей на тиждень. Здебільшого солдатів".

Тож ми хочемо, хочемо побачити, що ми можемо зробити. Сім війн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця - буде посередині за складністю, але виявляється найскладнішою

- додав американський лідер.

Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп21.08.25, 21:24 • 8392 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу