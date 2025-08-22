Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що президент України Володимир Зеленський та президент росії володимир путін зможуть працювати разом через очевидні розбіжності. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, додає УНН.

Побачимо, чи путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо. Я б волів не бути там