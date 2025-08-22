Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил сомнение относительно сотрудничества Зеленского и путина из-за их очевидных разногласий. Он стремится остановить войну, где еженедельные потери составляют 7000 человек.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский и президент россии владимир путин смогут работать вместе из-за очевидных разногласий. Об этом он заявил во время общения с журналистами, добавляет УНН.
Посмотрим, будут ли путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но посмотрим. Я бы предпочел не быть там
Он добавил, что стремится остановить войну, ведь еженедельные потери составляют "7000 человек в неделю. В основном солдат".
Так что мы хотим, хотим увидеть, что мы можем сделать. Семь войн. Я хотел бы сделать это. Я думал, что эта - будет посередине по сложности, но оказывается самой сложной
