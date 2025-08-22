Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский и президент россии владимир путин смогут работать вместе из-за очевидных разногласий. Об этом он заявил во время общения с журналистами, добавляет УНН.

Посмотрим, будут ли путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но посмотрим. Я бы предпочел не быть там