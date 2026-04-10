Президент Кубы отказался уходить в отставку из-за подозрений в отношении США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не намерен покидать свой пост. Об этом он сказал в интервью NBC News, фрагмент которого был обнародован накануне полного эфира, пишет УНН.

Подробности

Он ответил на вопрос журналистки о возможной отставке, если это поможет стране, поставив под сомнение саму постановку вопроса.

Этот вопрос от вас, или он исходит от Государственного департамента правительства США? – сказал он.

Диас-Канель подчеркнул, что руководство Кубы определяется ее народом, а не внешними силами.

У нас свободное суверенное государство – добавил он.

По его словам, он занимает должность не из-за личных амбиций, а благодаря мандату граждан. В то же время президент отметил, что готов уйти, если кубинцы сочтут его непригодным для этой роли.

Интервью состоялось на фоне напряженных отношений между Кубой и США. Диас-Канель обвинил Вашингтон во "враждебной политике" и заявил о готовности к диалогу без предварительных условий.

