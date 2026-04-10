Президент Кубы отказался уходить в отставку из-за подозрений в отношении США
Киев • УНН
Мигель Диас-Канель заявил о готовности покинуть пост только по решению народа. Он обвинил журналистов в работе на Госдепартамент США.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не намерен покидать свой пост. Об этом он сказал в интервью NBC News, фрагмент которого был обнародован накануне полного эфира, пишет УНН.
Подробности
Он ответил на вопрос журналистки о возможной отставке, если это поможет стране, поставив под сомнение саму постановку вопроса.
Этот вопрос от вас, или он исходит от Государственного департамента правительства США?
Диас-Канель подчеркнул, что руководство Кубы определяется ее народом, а не внешними силами.
Куба освободила более 2000 заключенных на фоне санкционного давления США - СМИ03.04.26, 09:50 • 4820 просмотров
У нас свободное суверенное государство
По его словам, он занимает должность не из-за личных амбиций, а благодаря мандату граждан. В то же время президент отметил, что готов уйти, если кубинцы сочтут его непригодным для этой роли.
Интервью состоялось на фоне напряженных отношений между Кубой и США. Диас-Канель обвинил Вашингтон во "враждебной политике" и заявил о готовности к диалогу без предварительных условий.
США заявили о неизменности политики в отношении Кубы после разрешения российскому танкеру доставить топливо31.03.26, 02:39 • 20704 просмотра