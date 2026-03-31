$43.840.0450.490.12
ukenru
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 11034 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 32882 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 24056 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 26359 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 30166 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 31697 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 25293 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11964 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26486 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39987 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
США заявили о неизменности политики в отношении Кубы после разрешения российскому танкеру доставить топливо

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Белый дом разрешил подсанкционному судну РФ доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Политика санкций и право на задержание судов не изменились.

Белый дом заявил, что политика США в отношении Кубы не изменилась, несмотря на решение разрешить подсанкционному российскому танкеру доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Об этом 30 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам Ливитт, решение допустить судно было исключением и не означает пересмотра санкционной политики США в отношении Кубы.

«Это не изменение политики. Формальных изменений в политике санкций не было. Как сказал президент прошлой ночью, мы разрешили этому кораблю добраться до Кубы, чтобы обеспечить гуманитарные потребности кубинского народа»,

– заявила пресс-секретарь.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что США оставляют за собой право задерживать или захватывать суда, нарушающие санкционный режим и направляющиеся на Кубу, если это предусмотрено законодательством.

Ранее США прекратили поставки нефти из Венесуэлы на Кубу после свержения президента Николаса Мадуро. Президент Дональд Трамп также заявлял о возможности введения жестких тарифов против стран, которые будут поставлять нефть на остров.

На прошлой неделе посольство США в Гаване получило партию топлива, при этом кубинские власти заверили Вашингтон в выполнении своих обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива Куба отказала американскому посольству в импорте дизеля для генераторов.

