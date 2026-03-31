США заявили о неизменности политики в отношении Кубы после разрешения российскому танкеру доставить топливо
Киев • УНН
Белый дом разрешил подсанкционному судну РФ доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Политика санкций и право на задержание судов не изменились.
Белый дом заявил, что политика США в отношении Кубы не изменилась, несмотря на решение разрешить подсанкционному российскому танкеру доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Об этом 30 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По словам Ливитт, решение допустить судно было исключением и не означает пересмотра санкционной политики США в отношении Кубы.
«Это не изменение политики. Формальных изменений в политике санкций не было. Как сказал президент прошлой ночью, мы разрешили этому кораблю добраться до Кубы, чтобы обеспечить гуманитарные потребности кубинского народа»,
В то же время в Белом доме подчеркнули, что США оставляют за собой право задерживать или захватывать суда, нарушающие санкционный режим и направляющиеся на Кубу, если это предусмотрено законодательством.
Трамп заявил, что "нет проблем" из-за доставки российским танкером нефти на Кубу30.03.26, 08:51 • 5540 просмотров
Ранее США прекратили поставки нефти из Венесуэлы на Кубу после свержения президента Николаса Мадуро. Президент Дональд Трамп также заявлял о возможности введения жестких тарифов против стран, которые будут поставлять нефть на остров.
На прошлой неделе посольство США в Гаване получило партию топлива, при этом кубинские власти заверили Вашингтон в выполнении своих обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива Куба отказала американскому посольству в импорте дизеля для генераторов.
США пропускают российский нефтяной танкер на Кубу, пробивая энергетическую блокаду30.03.26, 05:30 • 6484 просмотра