США заявили о неизменности политики в отношении Кубы после разрешения российскому танкеру доставить топливо

Белый дом заявил, что политика США в отношении Кубы не изменилась, несмотря на решение разрешить подсанкционному российскому танкеру доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Об этом 30 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает Reuters, пишет УНН.

По словам Ливитт, решение допустить судно было исключением и не означает пересмотра санкционной политики США в отношении Кубы.

«Это не изменение политики. Формальных изменений в политике санкций не было. Как сказал президент прошлой ночью, мы разрешили этому кораблю добраться до Кубы, чтобы обеспечить гуманитарные потребности кубинского народа», – заявила пресс-секретарь.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что США оставляют за собой право задерживать или захватывать суда, нарушающие санкционный режим и направляющиеся на Кубу, если это предусмотрено законодательством.

Ранее США прекратили поставки нефти из Венесуэлы на Кубу после свержения президента Николаса Мадуро. Президент Дональд Трамп также заявлял о возможности введения жестких тарифов против стран, которые будут поставлять нефть на остров.

На прошлой неделе посольство США в Гаване получило партию топлива, при этом кубинские власти заверили Вашингтон в выполнении своих обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива Куба отказала американскому посольству в импорте дизеля для генераторов.

