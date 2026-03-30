Трамп заявил, что "нет проблем" из-за доставки российским танкером нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером заявил, что у него "нет проблем" с тем, что российский нефтяной танкер у побережья Кубы доставляет помощь на остров, который оказался в тяжелом положении из-за нефтяной блокады США, и отверг идею о том, что разрешение судну добраться до Кубы поможет главе кремля владимиру путину, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

"У нас там есть танкер. Мы не против, чтобы кто-то получил корабль, потому что им нужно… им нужно выжить", – сказал Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон.

На вопрос, правдиво ли сообщение The New York Times о том, что танкеру будет разрешено добраться до Кубы, Трамп ответил: "Я сказал им, если страна хочет сейчас отправить немного нефти на Кубу, у меня нет проблем, независимо от того, россия это или нет".

Данные отслеживания показывают, что нефтяной танкер, перевозивший примерно 730 000 баррелей нефти, находился недалеко от восточного края острова в воскресенье вечером и должен был прибыть в город Матансас к вторнику. Журналисты кубинских государственных СМИ также сообщили об ожидаемом прибытии судна, хотя кубинские чиновники не сразу ответили на запрос о комментарии.

Судно "Анатолий Колодкин" находится под санкциями Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании после войны в Украине.

Трамп, чье правительство выступило против своего карибского противника более агрессивно, чем любое правительство США за последнее время, фактически отрезал Кубу от ключевых поставок нефти, пытаясь добиться смены режима. Блокада, пишет издание, "имела разрушительные последствия для гражданского населения, которому Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио говорят, что они хотят помочь, оставив многих в отчаянии".

Отключения электроэнергии на всем острове всколыхнули кубинцев, которые уже борются с многолетним кризисом, а нехватка топлива и основных ресурсов парализовала больницы и сократила работу общественного транспорта.

Эксперты говорят, что ожидаемая партия может дать около 180 000 баррелей дизельного топлива - достаточно, чтобы удовлетворить ежедневный спрос Кубы в течение девяти или десяти дней.

Куба уже давно находится в центре геополитического перетягивания каната между США и россией, которое длится уже десятилетиями, отмечает издание. Трамп в воскресенье отверг идею о том, что разрешение судну добраться до Кубы поможет главе кремля владимиру путину.

"Это ему не поможет. Он потеряет один корабль нефти, и это все. Если он хочет это сделать, и если другие страны хотят это сделать, меня это не очень волнует, - сказал Трамп. - Это не будет иметь никакого влияния. Куба закончилась. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они корабль нефти, это не будет иметь значения".

Он добавил: "Я бы предпочел впустить это, будь то россия или кто-то другой, потому что людям нужно тепло, кондиционирование воздуха и все остальное".

Трамп неоднократно намекал на дальнейшие действия США против Кубы, неоднократно заявляя, в том числе в воскресенье вечером, что карибский остров - "следующий".

"Куба - это бардак. Это страна, терпящая неудачу, и они будут следующими, - сказал Трамп. - За короткий промежуток времени она потерпит неудачу, и мы будем там, чтобы помочь ей. Мы будем там, чтобы помочь нашим замечательным кубинским американцам, которых изгнали с Кубы".

Блокада США также побудила гражданских лиц из-за пределов Кубы взять дело в свои руки, отправившись на опасные миссии по доставке помощи.

Два парусника, которые отправились из Мексики с помощью на Кубу в составе конвоя "Nuestra América", причалили в Гаване в субботу днем после того, как исчезли после отправления 20 марта. Аднаан Стумо, координатор гуманитарного конвоя, сказал, что они "никогда не находились в серьезной опасности", но были вынуждены выбрать более длинный маршрут, чтобы избежать непогоды.

Самолет ВМС Мексики нашел парусники примерно в 80 морских милях к северо-западу от Гаваны, Куба, сообщили ВМС в X. Затем ВМС помогли сопроводить суда в Гавану.