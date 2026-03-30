Трамп заявив, що "немає проблем" через доставку російським танкером нафти на Кубу

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент США заявив про відсутність претензій до російського судна через гуманітарну кризу. Танкер "Анатолій Колодкін" везе 730 тисяч барелів нафти.

Президент США Дональд Трамп у неділю ввечері заявив, що в нього "немає проблем" з тим, що російський нафтовий танкер біля узбережжя Куби доставляє допомогу на острів, який опинився у тяжкому становищі через нафтову блокаду США, і відкинув ідею про те, що дозвіл судну дістатися Куби допоможе главі кремля володимиру путіну, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

"У нас там є танкер. Ми не проти, щоб хтось отримав корабель, бо їм потрібно… їм потрібно вижити", – сказав Трамп журналістам, повертаючись до Вашингтона.

На запитання, чи правдиве повідомлення The New York Times про те, що танкеру буде дозволено дістатися до Куби, Трамп відповів: "Я сказав їм, якщо країна хоче зараз відправити трохи нафти на Кубу, у мене немає проблем, незалежно від того, чи це росія, чи ні".

Дані відстеження показують, що нафтовий танкер, який перевозив приблизно 730 000 барелів нафти, перебував недалеко від східного краю острова в неділю ввечері та мав прибути до міста Матансас до вівторка. Журналісти кубинських державних ЗМІ також повідомили про очікуване прибуття судна, хоча кубинські чиновники не одразу відповіли на запит про коментар.

Судно "Анатолій Колодкін" перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії після війни в Україні.

Трамп, чий уряд виступив проти свого карибського супротивника більш агресивно, ніж будь-який уряд США за останній час, фактично відрізав Кубу від ключових поставок нафти, намагаючись домогтися зміни режиму. Блокада, пише видання, "мала руйнівні наслідки для цивільного населення, якому Трамп і державний секретар США Марко Рубіо кажуть, що вони хочуть допомогти, залишивши багатьох у відчаї".

Відключення електроенергії на всьому острові сколихнули кубинців, які вже борються з багаторічною кризою, а брак пального та основних ресурсів паралізував лікарні та скоротив роботу громадського транспорту.

Експерти кажуть, що очікувана партія може дати близько 180 000 барелів дизельного палива - достатньо, щоб задовольнити щоденний попит Куби протягом дев'яти або десяти днів.

Куба вже давно перебуває в центрі геополітичного перетягування каната між США та росією, яке триває вже десятиліттями, зазначає видання. Трамп у неділю відкинув ідею про те, що дозвіл судну дістатися Куби допоможе главі кремля володимиру путіну.

"Це йому не допоможе. Він втратить один корабель нафти, і це все. Якщо він хоче це зробити, і якщо інші країни хочуть це зробити, мене це не дуже хвилює, - сказав Трамп. - Це не матиме жодного впливу. Куба закінчилася. У них поганий режим. У них дуже погане та корумповане керівництво, і чи отримають вони корабель нафти, це не матиме значення".

Він додав: "Я б волів впустити це, чи то росія, чи хтось інший, тому що людям потрібне тепло, кондиціонування повітря та все інше".

Трамп неодноразово натякав на подальші дії США проти Куби, неодноразово заявляючи, зокрема в неділю ввечері, що карибський острів - "наступний".

"Куба - це безлад. Це країна, що зазнає невдачі, і вони будуть наступними, - сказав Трамп. - За короткий проміжок часу вона зазнає невдачі, і ми будемо там, щоб допомогти їй. Ми будемо там, щоб допомогти нашим чудовим кубинським американцям, яких вигнали з Куби".

Блокада США також спонукала цивільних осіб з-за меж Куби взяти справу у свої руки, вирушивши на небезпечні місії з доставки допомоги.

Два вітрильники, які вирушили з Мексики з допомогою на Кубу у складі конвою "Nuestra América", причалили в Гавані в суботу вдень після того, як зникли після відправлення 20 березня. Аднаан Стумо, координатор гуманітарного конвою, сказав, що вони "ніколи не перебували в серйозній небезпеці", але були змушені обрати довший маршрут, щоб уникнути негоди.

Літак ВМС Мексики знайшов вітрильники приблизно за 80 морських миль на північний захід від Гавани, Куба, повідомили ВМС у X. Потім ВМС допомогли супроводжувати судна до Гавани.

Юлія Шрамко

