США заявили про незмінність політики щодо Куби після дозволу російському танкеру доставити паливо

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Білий дім дозволив підсанкційному судну рф доставити паливо на острів з гуманітарних міркувань. Політика санкцій та право на затримання суден не змінилися.

Білий дім заявив, що політика США щодо Куби не зазнала змін, попри рішення дозволити підсанкційному російському танкеру доставити паливо на острів з гуманітарних міркувань. Про це 30 березня повідомила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Лівітт, рішення допустити судно було винятком і не означає перегляду санкційної політики США щодо Куби.

Це не зміна політики. Формальних змін у політиці санкцій не було. Як сказав президент минулої ночі, ми дозволили цьому кораблю дістатися Куби, щоб забезпечити гуманітарні потреби кубинського народу

– заявила прессекретарка.

Водночас у Білому домі наголосили, що США залишають за собою право затримувати або захоплювати судна, які порушують санкційний режим і прямують до Куби, якщо це передбачено законодавством.

Раніше США припинили постачання нафти з Венесуели на Кубу після повалення президента Ніколаса Мадуро. Президент Дональд Трамп також заявляв про можливість запровадження жорстких тарифів проти країн, які постачатимуть нафту на острів.

Минулого тижня посольство США в Гавані отримало партію палива, при цьому кубинська влада запевнила Вашингтон у виконанні своїх зобов’язань відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Раніше повідомлялося, що через дефіцит пального Куба відмовила американському посольству в імпорті дизеля для генераторів.

Степан Гафтко

