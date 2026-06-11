Эстония установила первое модульное укрытие по украинскому дизайну

В центре столицы Эстонии, Таллина, установили модульное укрытие. Об этом сообщает ERR со ссылкой на местную мэрию, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что укрытие стало первым подобным объектом в публичном пространстве Эстонии и должно улучшить готовность жителей города к кризисным ситуациям.

Укрытие из железобетонных конструкций разработано на основе стандартизированного украинского дизайна и предназначено для кратковременной защиты людей от взрывов, ударной волны и осколков. Модульная конструкция позволяет быстро монтировать и переносить укрытия — говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Таллина Тийта Терика, город разрабатывает также программу кризисных детских садов, для которых хотят заказать модульные укрытия через процедуру тендера.

Укрытие ... является пилотным проектом, по результатам которого столичная мэрия примет решение о дальнейших шагах и более широком внедрении этого решения — добавили в мэрии Таллина.

Напомним

9 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, во время которой лидеры подписали Совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

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