Украина является бронежилетом Европы и сдерживает империализм рф - президент Эстонии

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина сегодня фактически защищает всю Европу от российской агрессии и империалистической политики кремля. Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

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Карис рассказал, что во время встречи с украинскими ветеранами войны в эстонском городе Нарва услышал символическое определение роли Украины.

Я встречался с украинскими ветеранами войны в Нарве. Это пограничный город в Европе. Они мне сказали, что они - бронежилет Европы. Украина сдерживает темную жестокость подальше от Европы - отметил президент Эстонии.

По его словам, речь идет о противостоянии не только военной агрессии, но и имперскому мировоззрению россии.

Империализм, который видит территорию вместо людей, режим, который признает только грубую силу, власть, которая поддерживается страхом - охарактеризовал Карис политику кремля.

Он также подчеркнул, что Европа должна быть готова к будущим переговорам по завершению войны, придерживаясь принципа: "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы".

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