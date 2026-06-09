россия стратегически проиграла и пытается дестабилизировать Украину изнутри - ГУР

россия уже потерпела стратегическое поражение, потеряв значительную часть своего геополитического влияния, а ее экономика продолжает деградировать. В то же время российские спецслужбы не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины, используя информационные и психологические методы воздействия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По словам Юсова, сегодня россия уже не воспринимается мировыми центрами силы как сверхдержава.

"Сегодня о россии больше никто не вспоминает как о сверхдержаве, и она сама о себе уже не вспоминает как об одном из полюсов мира. Сегодня ни США, ни Китай не относятся к ней так", – отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что кремль продолжает работу над дестабилизацией ситуации внутри Украины, поскольку не способен достичь своих целей военным путем.

"Постоянная цель врага – дестабилизация ситуации в Украине. Это сеяние паники, уныния. Это работа на делегитимизацию власти, делегитимизацию поддержки обществом Сил безопасности и обороны, натравливание всех против всех и так далее.

Но сегодня в современном мире, достаточно нестабильном, Украина как государство и украинцы как нация и общество являются на удивление хорошим образцом стойкости.

Более 4,5 лет полномасштабного вторжения и войны с более сильным противником – украинцы остаются едины как в оценке происходящего, так и в готовности оказывать сопротивление", – сказал Юсов.

Представитель военной разведки также высказался относительно условий, при которых россия не сможет повторить агрессию против Украины в будущем.

"Напасть еще раз россия не сможет, когда будет понимать, что цена слишком высока. Или не будет россии в том формате, когда она представляет постоянную угрозу не только для Украины, но и для всех своих соседей, потому что она не может по-другому жить как имперский механизм. Вот такой россии просто не должно быть", – подчеркнул Юсов.

Бывший военный за $100 тысяч от рф готовил покушение на чиновника ГУР, его задержали - прокуратура