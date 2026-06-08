Бывший военный за $100 тысяч от рф готовил покушение на чиновника ГУР, его задержали - прокуратура

Правоохранители предотвратили покушение на убийство представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в подготовке убийства сотрудника ГУР за 100 тысяч долларов от рф подозревают бывшего военного, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Имя не указывается, но должность заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занимает майор Андрей Юсов.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора предотвращено заказное убийство представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными - сообщили в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, 38-летний гражданин Украины - бывший военнослужащий с боевым опытом и навыками разведывательной деятельности - согласился организовать убийство по заказу представителей рф за вознаграждение в 100 тыс. долларов США", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, получив аванс в 10 тыс. долларов, фигурант начал собирать информацию о потерпевшем, его образе жизни и месте жительства. "Подозреваемый неоднократно выезжал в район проживания представителя ГУР, проводил наблюдение, изучал местность и возможные пути отхода после совершения преступления. После сбора необходимой информации он решил использовать для убийства FPV-дрон и начал поиск исполнителя с соответствующими навыками и опытом", - указали в Офисе Генпрокурора.

Для конспирации участники, по данным Офиса Генпрокурора, использовали строительную терминологию: "убийство" называли "стройкой" или "работой", заказчика - "прорабом", исполнителя - "работягой" или "строителем", а орудие преступления - "инструментом" или "цементом".

В результате комплекса следственных и розыскных действий правоохранители разоблачили подготовку к преступлению и сорвали реализацию плана. 4 июня 2026 года подозреваемого задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в организации подготовки к умышленному убийству из корыстных побуждений, совершенному по заказу, по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей - указали в Офисе Генпрокурора.

Как сообщили в Нацполиции, фигуранта задержали "при силовой поддержке бойцов спецподразделений полиции, во взаимодействии с ВБ ГУР МОУ". Во время санкционированного обыска по месту жительства, по данным полиции, изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства.

"Продолжаются следственные действия для установления заказчика, других возможных соучастников и всех обстоятельств подготовки преступления", - отметили в прокуратуре.

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