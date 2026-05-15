Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь со стороны кремля - The Times

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что кремль продолжает пытаться его убить даже несмотря на его участие в мирных переговорах с россией. По данным The Times, с августа 2020 года Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь, передает УНН.

В интервью британскому изданию Буданов заявил, что считает такие попытки "абсолютно нормальными", учитывая его предыдущую деятельность во главе украинской военной разведки.

Я не должен кому-то доверять – я должен достигать результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают результат

The Times пишет, что Буданов возглавлял ГУР с августа 2020 года по январь 2026 года, после чего был назначен руководителем Офиса президента. За это время он стал одним из главных организаторов украинских спецопераций против россии.

Издание отмечает, что Буданов имеет тесные контакты с ЦРУ и считается одной из ключевых фигур украинской системы безопасности.

Среди известных покушений The Times упоминает инцидент 2019 года, когда под автомобилем Буданова досрочно взорвалась бомба, установленная российским агентом.

Также в 2024 году СБУ заявляла о срыве попытки удара по колонне Буданова баллистическими ракетами при участии агентов рф.

Кроме того, в 2023 году жену Буданова Марианну, а также нескольких сотрудников разведки, вероятно, отравили тяжелыми металлами.

Буданов также прокомментировал перспективы переговоров с россией, заявив, что верит в возможность завершения войны дипломатическим путем.

Я верю в переговорный процесс, в его завершение и результат