Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь со стороны кремля - The Times

$43.960.0151.440.06
ukenru
Эксклюзив
09:04 • 15679 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
07:48 • 23645 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 25432 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 33275 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 55457 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 56367 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 110060 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 50587 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
14 мая, 12:12 • 79521 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
14 мая, 12:02 • 38615 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
42%
741мм
Популярные новости
российская рецессия обвалила экономику беларуси - разведка15 мая, 04:15 • 27164 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками — в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 13608 просмотра
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом09:29 • 8234 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 18616 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 16472 просмотра
публикации
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 1984 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 17087 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 19250 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки14 мая, 13:07 • 110060 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва14 мая, 12:12 • 79521 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Пекин
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками — в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 14081 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 33361 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 58008 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 81223 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 85268 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
The New York Times
YouTube
Таймс

Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь со стороны кремля - The Times

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов пережил более 10 покушений с 2020 года. Несмотря на угрозы, он продолжает участвовать в мирных переговорах с рф

Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь со стороны кремля - The Times

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что кремль продолжает пытаться его убить даже несмотря на его участие в мирных переговорах с россией. По данным The Times, с августа 2020 года Буданов пережил как минимум 10 покушений на жизнь, передает УНН.

Детали

В интервью британскому изданию Буданов заявил, что считает такие попытки "абсолютно нормальными", учитывая его предыдущую деятельность во главе украинской военной разведки.

Я не должен кому-то доверять – я должен достигать результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают результат

- сказал Буданов.

The Times пишет, что Буданов возглавлял ГУР с августа 2020 года по январь 2026 года, после чего был назначен руководителем Офиса президента. За это время он стал одним из главных организаторов украинских спецопераций против россии.

Издание отмечает, что Буданов имеет тесные контакты с ЦРУ и считается одной из ключевых фигур украинской системы безопасности.

Среди известных покушений The Times упоминает инцидент 2019 года, когда под автомобилем Буданова досрочно взорвалась бомба, установленная российским агентом.

Также в 2024 году СБУ заявляла о срыве попытки удара по колонне Буданова баллистическими ракетами при участии агентов рф.

Кроме того, в 2023 году жену Буданова Марианну, а также нескольких сотрудников разведки, вероятно, отравили тяжелыми металлами.

Буданов также прокомментировал перспективы переговоров с россией, заявив, что верит в возможность завершения войны дипломатическим путем.

Я верю в переговорный процесс, в его завершение и результат

- сказал он.

путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф15.05.26, 14:07 • 1836 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Центральное разведывательное управление
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина