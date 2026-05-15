путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф

$43.960.0151.440.06
ukenru
11:35 • 634 просмотра
За Ермака уже внесли 44,5 млн гривен залога
Эксклюзив
09:04 • 6910 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
07:48 • 16571 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
06:33 • 18973 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 27520 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 52228 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 54157 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 104312 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 50322 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
14 мая, 12:12 • 74462 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.1м/с
35%
741мм
Популярные новости
ISW: Масштабный удар по Киеву доказал недобросовестность России как стороны переговоров15 мая, 02:02 • 22966 просмотра
"Место Альберты — в Канаде": Карни выступил против отделения провинции15 мая, 02:34 • 9012 просмотра
Китай покупает у США 200 самолетов Boeing: акции компании упали15 мая, 03:15 • 21822 просмотра
российская рецессия обвалила экономику беларуси - разведка15 мая, 04:15 • 21809 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 9234 просмотра
публикации
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 6326 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 9266 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки14 мая, 13:07 • 104312 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва14 мая, 12:12 • 74462 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда14 мая, 11:27 • 53181 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Мариуполь
Одесса
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками — в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 6496 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 30923 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 55799 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 79116 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 83231 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Х-101
The New York Times

путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф

Киев • УНН

 • 976 просмотра

37 государств утвердили создание Руководящего комитета Спецтрибунала в Гааге. Он будет судить высшее военно-политическое руководство россии и беларуси за преступление агрессии.

путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины стало "точкой невозврата" для российского руководства. По его словам, трибунал в Гааге должен восстановить справедливость так же, как это в свое время сделал Нюрнбергский процесс, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Во время Министерского заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 37 государств приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сегодня - исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны

- заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что трибунал должен обеспечить ответственность высшего военно-политического руководства россии.

путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. путин, шойгу, герасимов, бортников, золотов, медведев, патрушев, лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу

 - заявил министр.

Сибига также подчеркнул, что создание трибунала является лишь началом процесса международной ответственности за агрессию против Украины.

Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. Заработает первый комитет. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой россии

- отметил он.

По словам министра, система ответственности будет состоять из трех элементов - Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость - это неотъемлемый элемент прочного мира

 - подчеркнул Сибига.

Отдельно глава МИД заявил, что Украина с самого начала верила в создание трибунала.

Многие говорили, что мы мечтатели. Но соглашение, которое лежит передо мной, - это не мечта. Это реальность. Украина верила в Трибунал с самого начала. И точно так же, я уверен, мы достигнем мира, вступления в ЕС и других наших целей

- добавил он.

Напомним

Нейтральная Швейцария сообщила Совету Европы о присоединении к соглашению по спецтрибуналу. Глава МИД Андрей Сибига заявил о переходе инициативы в практическую плоскость.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Совет Европы
Гаага
Швейцария
Европейский Союз
Украина