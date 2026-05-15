путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф
37 государств утвердили создание Руководящего комитета Спецтрибунала в Гааге. Он будет судить высшее военно-политическое руководство россии и беларуси за преступление агрессии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины стало "точкой невозврата" для российского руководства. По его словам, трибунал в Гааге должен восстановить справедливость так же, как это в свое время сделал Нюрнбергский процесс, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.
Во время Министерского заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 37 государств приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Сегодня - исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны
Глава МИД подчеркнул, что трибунал должен обеспечить ответственность высшего военно-политического руководства россии.
путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. путин, шойгу, герасимов, бортников, золотов, медведев, патрушев, лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу
Сибига также подчеркнул, что создание трибунала является лишь началом процесса международной ответственности за агрессию против Украины.
Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. Заработает первый комитет. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой россии
По словам министра, система ответственности будет состоять из трех элементов - Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.
Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость - это неотъемлемый элемент прочного мира
Отдельно глава МИД заявил, что Украина с самого начала верила в создание трибунала.
Многие говорили, что мы мечтатели. Но соглашение, которое лежит передо мной, - это не мечта. Это реальность. Украина верила в Трибунал с самого начала. И точно так же, я уверен, мы достигнем мира, вступления в ЕС и других наших целей
Нейтральная Швейцария сообщила Совету Европы о присоединении к соглашению по спецтрибуналу. Глава МИД Андрей Сибига заявил о переходе инициативы в практическую плоскость.