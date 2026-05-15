путин получил билет в Гаагу - Сибига о создании Спецтрибунала по агрессии рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины стало "точкой невозврата" для российского руководства. По его словам, трибунал в Гааге должен восстановить справедливость так же, как это в свое время сделал Нюрнбергский процесс, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Во время Министерского заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 37 государств приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сегодня - исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны - заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что трибунал должен обеспечить ответственность высшего военно-политического руководства россии.

путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. путин, шойгу, герасимов, бортников, золотов, медведев, патрушев, лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу - заявил министр.

Сибига также подчеркнул, что создание трибунала является лишь началом процесса международной ответственности за агрессию против Украины.

Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. Заработает первый комитет. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой россии - отметил он.

По словам министра, система ответственности будет состоять из трех элементов - Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость - это неотъемлемый элемент прочного мира - подчеркнул Сибига.

Отдельно глава МИД заявил, что Украина с самого начала верила в создание трибунала.

Многие говорили, что мы мечтатели. Но соглашение, которое лежит передо мной, - это не мечта. Это реальность. Украина верила в Трибунал с самого начала. И точно так же, я уверен, мы достигнем мира, вступления в ЕС и других наших целей - добавил он.

Напомним

Нейтральная Швейцария сообщила Совету Европы о присоединении к соглашению по спецтрибуналу. Глава МИД Андрей Сибига заявил о переходе инициативы в практическую плоскость.