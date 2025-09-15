Прокуратура просить довічне ув’язнення для обвинуваченого у справі про вбивство на фунікулері

Прокуратура просить призначити ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Прошу суд визнати Косова Артема Володимировича винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого пунктом 7 частиною 2 статті 115 і призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - заявив прокурор.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що через це вбивство суспільство вже ніколи не дізнається, чи мав шанс загиблий підліток принести користь Україні або стати відомим.

"Ми ніколи не дізнаємося, чи міг би Максим (загиблий підліток -ред.) бути тією людиною, яка принесе більше користі Україні, стане відомою. Ніхто не дізнається. Ні я, ні ви. У зв’язку з тільки одним – у зв’язку з тим, що обвинувачуваний забрав життя молодого Максима. На жаль, навічно молодого Максима", - наголосив Генеральний прокурор.

Доповнення

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні, 15 вересня, розглядалася справа колишнього співробітника УДО Артема Косова. Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері.

Суд заслухав свідчення двох чоловіків, які були свідками вбивства 16-річного Максима Матерухіна. Свідки повідомили, що поведінка обвинуваченого Артема Косова від самого початку була неадекватна, оскільки він і його супутник перебували у стані сп’яніння.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час судового засідання заявив, що обвинувачуваний лише імітував надання першої медичної допомоги 16-річному підлітку.

Наразі у справі перейшли до стадії дебатів. Наступне судове засідання заплановане на 17 вересня.

На ньому продовжаться дебати. Після чого, як очікується, судді підуть до нарадчої кімнати.