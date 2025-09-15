$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 5716 просмотра
Прокуратура просит пожизненное заключение для обвиняемого по делу об убийстве на фуникулере

Киев • УНН

 118 просмотра

Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для Артема Косова, обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил, что общество потеряло возможность узнать о потенциальном вкладе погибшего подростка в будущее Украины.

Прокуратура просит назначить экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Прошу суд признать Косова Артема Владимировича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 7 частью 2 статьи 115, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - заявил прокурор.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил, что из-за этого убийства общество уже никогда не узнает, имел ли шанс погибший подросток принести пользу Украине или стать известным.

"Мы никогда не узнаем, мог ли бы Максим (погибший подросток - ред.) быть тем человеком, который принесет больше пользы Украине, станет известным. Никто не узнает. Ни я, ни вы. В связи только с одним – в связи с тем, что обвиняемый забрал жизнь молодого Максима. К сожалению, навечно молодого Максима", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Дополнение

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 15 сентября, рассматривалось дело бывшего сотрудника УГО Артема Косова. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере.

Суд заслушал показания двух мужчин, которые были свидетелями убийства 16-летнего Максима Матерухина. Свидетели сообщили, что поведение обвиняемого Артема Косова с самого начала было неадекватным, поскольку он и его спутник находились в состоянии опьянения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку.

Сейчас по делу перешли к стадии дебатов. Следующее судебное заседание запланировано на 17 сентября.

На нем продолжатся дебаты. После чего, как ожидается, судьи удалятся в совещательную комнату.

Павел Зинченко

Руслан Кравченко
Украина
Киев