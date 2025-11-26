$42.370.10
25 листопада, 16:32 • 11416 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 20069 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 18855 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 18348 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 16595 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13579 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13622 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28628 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13799 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11862 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Віткофф радив помічнику путіна ушакову, як краще розмовляти з Трампом щодо "мирної угоди" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Стів Віткофф, посланець президента США, минулого місяця провів телефонну розмову з помічником путіна юрієм ушаковим. Він давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Віткофф радив помічнику путіна ушакову, як краще розмовляти з Трампом щодо "мирної угоди" - Bloomberg

Посланець президента США Стів Віткофф минулого місяця провів телефонну розмову з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на запис розмови, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розмови 14 жовтня, яка тривала трохи більше п'яти хвилин, Віткофф сказав своєму російському колезі, що він глибоко поважає путіна і що він сказав Трампу, що, на його думку, росія завжди хотіла мирної угоди. Посол США згадав про майбутній візит до США президента України Володимира Зеленського та запропонував путіну поговорити з Трампом перед цією зустріччю.

Зеленський приїжджає до Білого дому в п'ятницю. Я піду туди, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що якщо можливо, ми проведемо розмову з вашим босом до цієї п'ятничної зустрічі

– сказав Віткофф.

Ушаков запитав Віткова, чи було б "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. Віткофф відповів ствердно. Він також рекомендував путіну привітати Трампа з мирною угодою в Газі, сказати, що росія підтримала її і що він поважає президента як людину миру.

З цього випливатиме, що це був справді хороший дзвінок. Ось що, на мою думку, було б чудово. Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів та юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний план миру, і це може бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця, ми відкриті для таких речей

- зазначив американський дипломат.

Вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною: Зеленський про можливу зустріч із Трампом25.11.25, 21:33 • 1746 переглядiв

Ушаков, схоже, прийняв деякі поради до уваги.

путін привітається і скаже: "Пан Трамп – справжня людина миру"

- відповів російський переговірник.

На це Віткофф зазначив, що точно знає, що потрібно для укладення мирної угоди.

Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди

- сказав він.

ушаков на це зазначив: "Добре. Звучить добре".

Видання додає, що ця розмова вперше дає безпосереднє уявлення про нещодавню тактику Віткоффа щодо переговорів з росією та про те, що, схоже, є походженням 28-пунктової мирної пропозиції, що з'явилася на початку цього місяця, яку США змусили Україну прийняти як основу угоди.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Київ цього тижня - ОП25.11.25, 23:14 • 1052 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна