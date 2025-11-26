Віткофф радив помічнику путіна ушакову, як краще розмовляти з Трампом щодо "мирної угоди" - Bloomberg

Посланець президента США Стів Віткофф минулого місяця провів телефонну розмову з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на запис розмови, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розмови 14 жовтня, яка тривала трохи більше п'яти хвилин, Віткофф сказав своєму російському колезі, що він глибоко поважає путіна і що він сказав Трампу, що, на його думку, росія завжди хотіла мирної угоди. Посол США згадав про майбутній візит до США президента України Володимира Зеленського та запропонував путіну поговорити з Трампом перед цією зустріччю.

Зеленський приїжджає до Білого дому в п'ятницю. Я піду туди, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що якщо можливо, ми проведемо розмову з вашим босом до цієї п'ятничної зустрічі – сказав Віткофф.

Ушаков запитав Віткова, чи було б "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. Віткофф відповів ствердно. Він також рекомендував путіну привітати Трампа з мирною угодою в Газі, сказати, що росія підтримала її і що він поважає президента як людину миру.

З цього випливатиме, що це був справді хороший дзвінок. Ось що, на мою думку, було б чудово. Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів та юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний план миру, і це може бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця, ми відкриті для таких речей - зазначив американський дипломат.

Ушаков, схоже, прийняв деякі поради до уваги.

путін привітається і скаже: "Пан Трамп – справжня людина миру" - відповів російський переговірник.

На це Віткофф зазначив, що точно знає, що потрібно для укладення мирної угоди.

Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди - сказав він.

ушаков на це зазначив: "Добре. Звучить добре".

Видання додає, що ця розмова вперше дає безпосереднє уявлення про нещодавню тактику Віткоффа щодо переговорів з росією та про те, що, схоже, є походженням 28-пунктової мирної пропозиції, що з'явилася на початку цього місяця, яку США змусили Україну прийняти як основу угоди.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

