Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Виткофф советовал помощнику путина ушакову, как лучше разговаривать с Трампом относительно "мирного соглашения" - Bloomberg

Киев • УНН

 276 просмотра

Стив Виткофф, посланник президента США, в прошлом месяце провел телефонный разговор с помощником путина юрием ушаковым. Он давал советы, как лучше представить предложения рф относительно "мирного соглашения" Дональду Трампу.

Виткофф советовал помощнику путина ушакову, как лучше разговаривать с Трампом относительно "мирного соглашения" - Bloomberg

Посланник президента США Стив Виткофф в прошлом месяце провел телефонный разговор с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которого давал советы, как лучше представить предложения РФ по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на запись разговора, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время разговора 14 октября, который длился чуть более пяти минут, Виткофф сказал своему российскому коллеге, что он глубоко уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения. Посол США упомянул о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского и предложил Путину поговорить с Трампом перед этой встречей.

Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу. Я пойду туда, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что если возможно, мы проведем разговор с вашим боссом до этой пятничной встречи

– сказал Виткофф.

Ушаков спросил Виткоффа, было бы ли "полезно" для Путина позвонить Трампу. Виткофф ответил утвердительно. Он также рекомендовал Путину поздравить Трампа с мирным соглашением в Газе, сказать, что Россия поддержала его и что он уважает президента как человека мира.

Из этого будет следовать, что это был действительно хороший звонок. Вот что, по моему мнению, было бы замечательно. Возможно, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий 20-пунктный план мира, и это может быть то, что, по нашему мнению, может немного сдвинуть дело с места, мы открыты для таких вещей

- отметил американский дипломат.

Ушаков, похоже, принял некоторые советы к сведению.

Ушаков, похоже, принял некоторые советы к сведению.

Путин поздоровается и скажет: "Господин Трамп – настоящий человек мира"

- ответил российский переговорщик.

На это Виткофф отметил, что точно знает, что нужно для заключения мирного соглашения.

Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения

- сказал он.

Ушаков на это отметил: "Хорошо. Звучит хорошо".

Издание добавляет, что этот разговор впервые дает непосредственное представление о недавней тактике Виткоффа по переговорам с Россией и о том, что, похоже, является происхождением 28-пунктного мирного предложения, появившегося в начале этого месяца, которое США заставили Украину принять в качестве основы соглашения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время по мирному плану.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев на этой неделе - ОП25.11.25, 23:14 • 1184 просмотра

Вадим Хлюдзинский

