У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна

З'явилась реакція кремля та Білого дому на опубліковану Bloomberg стенограму телефонної розмови послання президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої перший нібито давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, російський посланник кирило дмитрієв назвав публікацію видання фейком.

Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни - написав дмитрієв у соцмережі Х.

Згодом дмитрієва підтримав держсекретар США Марко Рубіо.

Ця історія - лише останній приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують - написав Рубіо в Х.

На цей пост дмитрієв відповів власним дописом.

Секретар Рубіо про вигадки підбурювачів війни, щоб атакувати мирні зусилля, що їх очолюють США. 100% фейкові новини зазнають поразки. Правда та мир переможуть - зазначив російський дипломат.

У свою чергу президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що не чув "злиту" розмову Віткоффа з дмитрієвим, але не бачить у цьому нічого незвичайного.

Йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому - сказав Трамп.

Він додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні, "бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати".

Контекст

Напередодні видання Bloomberg оприлюднило стенограму телефонної розмови посланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим.

Під час бесіди Віткофф нібито давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

