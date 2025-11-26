У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна

$42.370.10
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру
25 листопада, 21:43
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок
25 листопада, 22:51
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"
01:00
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT
02:31
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД
03:33
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
24 листопада, 17:21
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
22 листопада, 19:12
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

кремль та Білий дім прокоментували публікацію Bloomberg стенограми розмови посланця США Віткоффа з помічником путіна ушаковим. російський посланник кирило дмитрієв та держсекретар США Марко Рубіо назвали публікацію фейком, а Дональд Трамп заявив, що не бачить у розмові нічого незвичайного.

У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна

З'явилась реакція кремля та Білого дому на опубліковану Bloomberg стенограму телефонної розмови послання президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої перший нібито давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, російський посланник кирило дмитрієв назвав публікацію видання фейком.

Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни

- написав дмитрієв у соцмережі Х.

Згодом дмитрієва підтримав держсекретар США Марко Рубіо.

Ця історія - лише останній приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують

- написав Рубіо в Х.

Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський26.11.25, 01:57 • 3096 переглядiв

На цей пост дмитрієв відповів власним дописом.

Секретар Рубіо про вигадки підбурювачів війни, щоб атакувати мирні зусилля, що їх очолюють США. 100% фейкові новини зазнають поразки. Правда та мир переможуть

- зазначив російський дипломат.

У свою чергу президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що не чув "злиту" розмову Віткоффа з дмитрієвим, але не бачить у цьому нічого незвичайного.

Йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому

- сказав Трамп.

Він додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні, "бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати".

Контекст

Напередодні видання Bloomberg оприлюднило стенограму телефонної розмови посланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим.

Під час бесіди Віткофф нібито давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26.11.25, 03:00 • 13842 перегляди

Вадим Хлюдзинський

