Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський

Україна розраховує на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом США Дональдом Трампом у питанні завершення війни. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у вівторок він працював з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві.

Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - підкреслив глава держави.

Він додав, що у питанні встановлення миру "Америка дуже активна і Європа дуже активна".

"У всіх один порядок денний, і тільки в москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл цього тижня відвідає з візитом Київ.

Сподіваюся на зустріч з Зеленським і путіним найближчим часом щодо мирного плану - Трамп