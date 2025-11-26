$42.370.10
Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський

Київ • УНН

 • 0 перегляди

За словами Президента України, Київ розраховує на подальшу співпрацю з американською стороною та президентом Трампом. На думку Зеленського, саме на американську силу в росії зважають найбільше.

Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський

Україна розраховує на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом США Дональдом Трампом у питанні завершення війни. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у вівторок він працював з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві.

Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше

- підкреслив глава держави.

Він додав, що у питанні встановлення миру "Америка дуже активна і Європа дуже активна".

"У всіх один порядок денний, і тільки в москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл цього тижня відвідає з візитом Київ.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Женева
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ