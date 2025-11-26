Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский
Киев • УНН
По словам Президента Украины, Киев рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с американской стороной и президентом Трампом. По мнению Зеленского, именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего.
Украина рассчитывает на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом США Дональдом Трампом в вопросе завершения войны. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, во вторник он работал с украинской переговорной командой по тексту в документе, который наработан с Соединенными Штатами Америки в Женеве.
Принципы этого документа могут быть развиты в более глубокие договоренности. И это наш общий интерес – чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с Президентом Трампом, многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в россии обращают внимание больше всего
Он добавил, что в вопросе установления мира "Америка очень активна и Европа очень активна".
"У всех одна повестка дня, и только у москвы неизменно война против Украины остается первым приоритетом для них", - резюмировал Зеленский.
Напомним
Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на этой неделе посетит с визитом Киев.
