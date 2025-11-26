Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский

Украина рассчитывает на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом США Дональдом Трампом в вопросе завершения войны. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, во вторник он работал с украинской переговорной командой по тексту в документе, который наработан с Соединенными Штатами Америки в Женеве.

Принципы этого документа могут быть развиты в более глубокие договоренности. И это наш общий интерес – чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с Президентом Трампом, многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в россии обращают внимание больше всего - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в вопросе установления мира "Америка очень активна и Европа очень активна".

"У всех одна повестка дня, и только у москвы неизменно война против Украины остается первым приоритетом для них", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на этой неделе посетит с визитом Киев.

Надеюсь на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время по мирному плану - Трамп