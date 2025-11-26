$42.370.10
В Кремле и Белом доме отреагировали на опубликованный «воспитательный» разговор Виткоффа с помощником Путина

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Кремль и Белый дом прокомментировали публикацию Bloomberg стенограммы разговора посланника США Виткоффа с помощником Путина Ушаковым. Российский посланник Кирилл Дмитриев и госсекретарь США Марко Рубио назвали публикацию фейком, а Дональд Трамп заявил, что не видит в разговоре ничего необычного.

В Кремле и Белом доме отреагировали на опубликованный «воспитательный» разговор Виткоффа с помощником Путина

Появилась реакция кремля и Белого дома на опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора посланника президента США Стива Виткоффа с помощником российского диктатора владимира путина юрием ушаковым, во время которой первый якобы давал советы, как лучше представить предложения рф по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, российский посланник кирилл дмитриев назвал публикацию издания фейком.

Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны

- написал дмитриев в соцсети Х.

Впоследствии дмитриева поддержал госсекретарь США Марко Рубио.

Эта история - лишь последний пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают

- написал Рубио в Х.

Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский26.11.25, 01:57 • 2678 просмотров

На этот пост дмитриев ответил собственным сообщением.

Секретарь Рубио о выдумках подстрекателей войны, чтобы атаковать мирные усилия, возглавляемые США. 100% фейковые новости потерпят поражение. Правда и мир победят

- отметил российский дипломат.

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что не слышал "слитый" разговор Виткоффа с дмитриевым, но не видит в этом ничего необычного.

Ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину россии. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом

- сказал Трамп.

Он добавил, что то же самое Виткофф может говорить и Украине, "потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать".

Контекст

Накануне издание Bloomberg обнародовало стенограмму телефонного разговора посланника президента США Стива Виткоффа с помощником российского диктатора владимира путина юрием ушаковым.

Во время беседы Виткофф якобы давал советы, как лучше представить предложения рф по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26.11.25, 03:00 • 12730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

