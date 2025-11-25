Україна підтримує "суть" рамкової мирної угоди, але деталі ще обговорюються – Reuters
Київ • УНН
Український чиновник після переговорів у Женеві заявив, що Київ підтримує суть рамкової угоди про мир. Проте, деякі чутливі питання залишаються предметом обговорення між президентами США та України, і остаточні домовленості ще не досягнуті.
Після переговорів у Женеві український чиновник повідомив, що Київ підтримує суть рамкової угоди про мир. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив журналіст Reuters Ідрес Алі, пише УНН.
Деталі
Журналіст зазначив, що деякі з найчутливіших питань залишаються предметом обговорення між президентами США та України.
Попри оптимізм американського представника щодо результатів переговорів, українська сторона наголосила, що остаточні домовленості ще не досягнуті, і ключові деталі угоди потребують додаткових консультацій.
