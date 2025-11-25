Украина поддерживает «суть» рамочного мирного соглашения, но детали еще обсуждаются – Reuters

После переговоров в Женеве украинский чиновник сообщил, что Киев поддерживает суть рамочного соглашения о мире. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Reuters Идрес Али, пишет УНН.

Подробности

Журналист отметил, что некоторые из самых чувствительных вопросов остаются предметом обсуждения между президентами США и Украины.

Несмотря на оптимизм американского представителя относительно результатов переговоров, украинская сторона подчеркнула, что окончательные договоренности еще не достигнуты, и ключевые детали соглашения требуют дополнительных консультаций.

