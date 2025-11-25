$42.370.10
Эксклюзив
14:46 • 254 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 2380 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 6942 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 15000 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 11101 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 10295 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 8550 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 6116 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 7980 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11594 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 15013 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 27853 просмотра
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 108714 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 98612 просмотра
Украина согласилась на сокращение численности вооруженных сил до 800 тыс. – FT

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Украина предварительно согласилась с США на ограничение численности Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих. Однако территориальная политика и механизмы гарантий безопасности остаются нерешенными вопросами.

Украина согласилась на сокращение численности вооруженных сил до 800 тыс. – FT

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что, по данным американских и украинских высокопоставленных чиновников, Киев согласился на ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих в рамках предварительной договоренности с США. Об этом пишет УНН.

Детали

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер написал в соцсети Х, что между США и Украиной существует предварительное соглашение, согласно которому Киев якобы согласился установить предельную численность собственной армии на уровне 800 000 военных. По его словам, высокопоставленные источники, знакомые с переговорами, заявляют об удовлетворении достигнутым планом.

СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения25.11.25, 15:06 • 11111 просмотров

В то же время, как отмечает журналист, ряд ключевых вопросов остается неурегулированным. Речь идет прежде всего о территориальной политике и механизмах будущих гарантий безопасности, по которым окончательные решения должны принять президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Больше подробностей относительно возможных параметров соглашения Миллер не приводит.

Остались вопросы территориальной политики и гарантии безопасности, которые еще не определены Зеленским и Трампом 

– сообщил журналист FT.

Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби25.11.25, 14:32 • 8560 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Financial Times
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев