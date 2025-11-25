Украина согласилась на сокращение численности вооруженных сил до 800 тыс. – FT

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что, по данным американских и украинских высокопоставленных чиновников, Киев согласился на ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих в рамках предварительной договоренности с США. Об этом пишет УНН.

Детали

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер написал в соцсети Х, что между США и Украиной существует предварительное соглашение, согласно которому Киев якобы согласился установить предельную численность собственной армии на уровне 800 000 военных. По его словам, высокопоставленные источники, знакомые с переговорами, заявляют об удовлетворении достигнутым планом.

СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения

В то же время, как отмечает журналист, ряд ключевых вопросов остается неурегулированным. Речь идет прежде всего о территориальной политике и механизмах будущих гарантий безопасности, по которым окончательные решения должны принять президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Больше подробностей относительно возможных параметров соглашения Миллер не приводит.

Остались вопросы территориальной политики и гарантии безопасности, которые еще не определены Зеленским и Трампом – сообщил журналист FT.

Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби