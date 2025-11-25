СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
Киев • УНН
Украина согласилась на мирное соглашение с США, хотя некоторые детали еще нуждаются в уточнении. Украинская делегация контактировала с министром армии США Дрисколлом, который встречался с российскими официальными лицами в Абу-Даби.
Американская пресса во вторник сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения, пишет УНН.
Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение
Журналистка CBS Маргарет Бреннан также сообщила, что "американский чиновник сообщил CBS, что украинская делегация также была в Абу-Даби и поддерживала связь с министром армии США Дрисколлом, который прибыл туда для встречи с российскими официальными лицами". "США характеризуют это как то, что Украина "согласилась на мирное соглашение", которое требует уточнения некоторых деталей". Она отметила, что в СНБО Украины заявили о достижении "общего понимания" по вопросам, обсуждавшимся в Женеве. Такое заявление ранее сделал секретарь СНБО Рустем Умеров. "Пока что никаких заявлений от вторгшейся силы, россии, не поступало", - указала Бреннан.
Аналогичную информацию обнародовала и журналистка CNN Наташа Бертранд: "Американский чиновник заявил, что украинская сторона "согласилась относительно мирного соглашения", хотя "еще уточняются некоторые детали"". Она также упомянула о заявлении Умерова. И указала: "Позиция россии пока неясна. Министр армии США Дэн Дрисколл встретился с россиянами в Абу-Даби вчера, и встречи продолжаются сегодня, сообщил официальный представитель".
Ранее Bloomberg сообщило, что переговоры министра армии США Дэна Дрисколла во время визита в ОАЭ, где он в понедельник и вторник встретился с российскими официальными лицами, идут хорошо, о чем сообщил его представитель. На фоне сообщений о его ожидаемых переговорах с украинскими чиновниками стало известно, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также в Абу-Даби для встреч.
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.