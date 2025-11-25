СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения

$42.370.10
Эксклюзив
11:46 • 4428 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 10213 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 22021 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19082 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 27336 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 35129 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 32120 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28253 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46565 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71345 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 8576 просмотра
Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине25 ноября, 04:01 • 4510 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 61059 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 41932 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30343 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 22069 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 75454 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 103660 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 93848 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 99864 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30449 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 62469 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63837 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 71173 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80489 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Украина согласилась на мирное соглашение с США, хотя некоторые детали еще нуждаются в уточнении. Украинская делегация контактировала с министром армии США Дрисколлом, который встречался с российскими официальными лицами в Абу-Даби.

СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения

Американская пресса во вторник сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения, пишет УНН.

Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение

- сообщило во вторник американское официальное лицо ABC News.

Журналистка CBS Маргарет Бреннан также сообщила, что "американский чиновник сообщил CBS, что украинская делегация также была в Абу-Даби и поддерживала связь с министром армии США Дрисколлом, который прибыл туда для встречи с российскими официальными лицами". "США характеризуют это как то, что Украина "согласилась на мирное соглашение", которое требует уточнения некоторых деталей". Она отметила, что в СНБО Украины заявили о достижении "общего понимания" по вопросам, обсуждавшимся в Женеве. Такое заявление ранее сделал секретарь СНБО Рустем Умеров. "Пока что никаких заявлений от вторгшейся силы, россии, не поступало", - указала Бреннан.

Аналогичную информацию обнародовала и журналистка CNN Наташа Бертранд: "Американский чиновник заявил, что украинская сторона "согласилась относительно мирного соглашения", хотя "еще уточняются некоторые детали"". Она также упомянула о заявлении Умерова. И указала: "Позиция россии пока неясна. Министр армии США Дэн Дрисколл встретился с россиянами в Абу-Даби вчера, и встречи продолжаются сегодня, сообщил официальный представитель".

Ранее Bloomberg сообщило, что переговоры министра армии США Дэна Дрисколла во время визита в ОАЭ, где он в понедельник и вторник встретился с российскими официальными лицами, идут хорошо, о чем сообщил его представитель. На фоне сообщений о его ожидаемых переговорах с украинскими чиновниками стало известно, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также в Абу-Даби для встреч.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

