СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения

Американская пресса во вторник сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения, пишет УНН.

Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение - сообщило во вторник американское официальное лицо ABC News.

Журналистка CBS Маргарет Бреннан также сообщила, что "американский чиновник сообщил CBS, что украинская делегация также была в Абу-Даби и поддерживала связь с министром армии США Дрисколлом, который прибыл туда для встречи с российскими официальными лицами". "США характеризуют это как то, что Украина "согласилась на мирное соглашение", которое требует уточнения некоторых деталей". Она отметила, что в СНБО Украины заявили о достижении "общего понимания" по вопросам, обсуждавшимся в Женеве. Такое заявление ранее сделал секретарь СНБО Рустем Умеров. "Пока что никаких заявлений от вторгшейся силы, россии, не поступало", - указала Бреннан.

Аналогичную информацию обнародовала и журналистка CNN Наташа Бертранд: "Американский чиновник заявил, что украинская сторона "согласилась относительно мирного соглашения", хотя "еще уточняются некоторые детали"". Она также упомянула о заявлении Умерова. И указала: "Позиция россии пока неясна. Министр армии США Дэн Дрисколл встретился с россиянами в Абу-Даби вчера, и встречи продолжаются сегодня, сообщил официальный представитель".

Ранее Bloomberg сообщило, что переговоры министра армии США Дэна Дрисколла во время визита в ОАЭ, где он в понедельник и вторник встретился с российскими официальными лицами, идут хорошо, о чем сообщил его представитель. На фоне сообщений о его ожидаемых переговорах с украинскими чиновниками стало известно, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также в Абу-Даби для встреч.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.