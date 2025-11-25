Україна погодилася на зменшення чисельності збройних сил до 800 тис. – FT

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що, за даними американських і українських високопосадовців, Київ погодився на обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців у межах попередньої домовленості зі США. Про це пише УНН.

Деталі

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер написав у соцмережі Х, що між США та Україною існує попередня угода, відповідно до якої Київ нібито погодився встановити граничну чисельність власної армії на рівні 800 000 військових. За його словами, високопосадові джерела, знайомі з перемовинами, заявляють про задоволення досягнутим планом.

Водночас, як зазначає журналіст, низка ключових питань залишається неврегульованою. Йдеться насамперед про територіальну політику та механізми майбутніх гарантій безпеки, щодо яких остаточні рішення мають ухвалити президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Більше подробиць щодо можливих параметрів угоди Міллер не наводить.

Залишилися питання територіальної політики та гарантії безпеки, які ще не визначені Зеленським та Трампом – повідомив журналіст FT.

