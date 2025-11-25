Україна погодилася на зменшення чисельності збройних сил до 800 тис. – FT

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 390 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 2648 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 7142 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 15154 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11186 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10340 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 8620 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6168 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8000 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11607 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.9м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 66844 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 28481 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57 • 9196 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 47631 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 38282 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 15153 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 27925 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 80467 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 108781 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 98673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 1446 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 38389 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 64988 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 66135 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 73385 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Україна погодилася на зменшення чисельності збройних сил до 800 тис. – FT

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Україна попередньо погодилася зі США на обмеження чисельності Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців. Проте територіальна політика та механізми гарантій безпеки залишаються невирішеними питаннями.

Україна погодилася на зменшення чисельності збройних сил до 800 тис. – FT

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що, за даними американських і українських високопосадовців, Київ погодився на обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців у межах попередньої домовленості зі США. Про це пише УНН.

Деталі

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер написав у соцмережі Х, що між США та Україною існує попередня угода, відповідно до якої Київ нібито погодився встановити граничну чисельність власної армії на рівні 800 000 військових. За його словами, високопосадові джерела, знайомі з перемовинами, заявляють про задоволення досягнутим планом.

ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди25.11.25, 15:06 • 11188 переглядiв

Водночас, як зазначає журналіст, низка ключових питань залишається неврегульованою. Йдеться насамперед про територіальну політику та механізми майбутніх гарантій безпеки, щодо яких остаточні рішення мають ухвалити президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Більше подробиць щодо можливих параметрів угоди Міллер не наводить.

Залишилися питання територіальної політики та гарантії безпеки, які ще не визначені Зеленським та Трампом 

– повідомив журналіст FT.

Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі25.11.25, 14:32 • 8620 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Financial Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ